國會改革法案三讀 卓榮泰提政院下一步「合乎憲政也是必要行為」
行政院正副院長卓榮泰、鄭麗君今（29）日赴立院拜會各黨團，赴民進黨團時提到，對於立院議決總統的法案，政院要有非常嚴正的態度，未來認為窒礙難行，引起社會這麼大討論，且牽扯到憲政層級，而行政院為憲政機關，在適當時間要做出必要程序，並提出三原則，首先法案還須進一步討論，應該有機會再一次審視法案；第二要透過民主對話程序；第三則是捍衛憲政程序，也希望了解過程後所提出的行為，並得到民進黨團支持。
記者陳威叡／台北報導
卓榮泰今日赴立院拜會各黨團，感謝黨團幹部與各位委員，自己照慣例在行政院提出施政報告前，都必須到黨團表示感謝，這次時間上比較急一點，因上禮拜沒有找到適當的時間，立法院議程忙碌非常辛苦。
卓榮泰說，看到昨天（立院審議法案）結果 ，對於後天的施政報告跟總質詢會完全平常心，希望讓立委與國人看到新內閣團隊對國家擘劃跟願景，針對立院議決總統法案，政院要有非常嚴正的態度，未來認為窒礙難行引起社會這麼大討論，牽扯到憲政層級。
卓榮泰，行政院是憲政機關，將會表達意見，立院來文後審慎研議，同時會跟各黨團能夠有共同的想法，適當的時間做必要的程序，並提出三原則，首先法案還須進一步討論，應該有機會再一次審視法案；第二要透過民主對話程序；第三則是捍衛憲政程序，也希望了解過程後所提出的行為，並得到民進黨團支持，告訴大家這是合乎憲政的程序，也是必要的行為。