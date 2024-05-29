香港網紅鄭金鈴爆「曾去勝利夜店」！喝2杯就斷片 現場1幕超驚悚
英國媒體《BBC》近日公開南韓性醜聞「Burning Sun」紀錄片，涉案藝人包含前男團BIGBANG的成員勝利，引發社會各界議論。而日前香港網紅鄭金鈴突然發文爆料，透露自己曾和前男友到Burning Sun夜店玩樂，當時喝下2杯酒就失去意識，恐怖經歷讓她無法忘懷。
記者施以慧／綜合報導
鄭金鈴日前在Threads上分享2018年前往Burning Sun夜店的經歷，當時被一位認識的香港女生帶去，而當晚的DJ正是勝利本人，夜店內氣氛熱烈，回顧當時經歷，鄭金鈴說：「他們不斷在拋紙巾製造氣氛，還戴了超黑墨鏡和咬著奶嘴。」讓她感到相當詭異，「友人告訴我，他們是吃藥後會翻白眼和咬舌頭。」之後才透過友人得知，就是為了遮掩這些症狀，這些奇怪的人才會出現這種打扮。
鄭金鈴也坦言，自己當時有詢問友人，為何警察不進行取締，友人則說夜店都會主動賄賂警方，因此警方也睜一隻眼閉一隻眼。而當天鄭金鈴在吧台喝了2杯香檳後，竟莫名其妙斷片，她稱當晚並沒有喝太多酒，卻反常地醉得很快，在有意識的時候才發現錢包不翼而飛，「不幸中的大幸是最後損失的只是身外物。」
最後是友人和前男友發現鄭金鈴不對勁後，才帶她離開，並前往警局掛失，她事後也懷疑飲料早已被下藥，幸好最終就只是丟失隨身物品，自己並未受傷，鄭金鈴也以自身經驗呼籲廣大粉絲，表示江南夜店是真的非常危險，提醒大眾要保持警惕。