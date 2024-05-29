賓士車拒檢市區狂飆！中和警連開3槍擊斃乘客 二審再獲判無罪
新北市中和區前年3月間傳出槍響，當時一台搭載3男1女的賓士車在南山路口遇警方攔查，不料駕駛見狀竟加速逃逸，過程中還擦撞民眾車輛，現場張姓警員為制止遂連開3槍，導致後座一名男乘客「頭部中彈」腦死，案經審理，新北地方法院判處張員無罪，上訴後，高等法院今（29）日認定，張員開槍時已盡量朝輪胎射擊，避開駕駛乘客善盡警械使用條例的注意義務，故仍處無罪。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，全案發生於10日晚間23時許，一輛賓士車載著3男1女，在中和區中正路和南山路口遇到警方攔查，但林姓駕駛（29歲）疑因外掛假車牌加上無照，擔心會吞罰單便立刻加速逃逸，期間還波及一般民眾車輛，張姓警員為避免再有其他人受傷，隨即朝車輪連開3槍制止，不過該輛賓士車仍逃離現場。
事後警方在圓通路巷內將賓士車攔下，並發現後座一名鍾姓男乘客（27歲）頭部中彈命危，雖緊急送往醫院搶救，但最終仍宣告不治；檢方偵結依過失致死起訴張姓員警。
新北地院審理後指出，由於該輛賓士當時正試圖衝破車陣，張員在跑動中已盡量朝輪胎處射擊，故認定已善盡注意義務，而駕車逃逸所造成的風險為林男所致，應自行承擔，不該由執法警員負責，因此判處張員無罪。
上訴後，高院則認為，林男在市區高速逃逸，對往來行人生命、身體造成重大危害，張員為制止危險駕駛行為不得已開槍射擊，且在急迫情況下也無法預見子彈射中玻璃可能會折射，考量其在過程中已盡量朝下往輪胎處射擊，因此維持原判決。