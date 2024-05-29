現象級神作《我推的孩子》沈浸式光影展內部搶先看 6/29台灣開展
現象級動漫大作《我推的孩子》今年暑假將再度強勢回歸。動畫版第二季確定7月3日開播，此外，由日本集英社主導的XR業務部門「MANGA DIVE」，日前宣布海外首站就選定台灣，預計6月29日起將在台北華山文創園區 Magic Box 登場以光影展的形式展出《我推的孩子》，將帶給粉絲一場沈浸式的體驗。
記者周淑萍/綜合報導
由赤坂明原作、橫槍萌果作畫的日本高人氣漫畫作品《我推的孩子》，不單只是戀愛話題，同時也揭露演藝圈各種黑暗面及競爭壓力，動漫中也探討出網路霸凌等重要社會議題，劇情創新破格之外，主題曲更是找來當紅人氣組合YOASOBI演唱，YouTube觀看次數已經累積達4.8億次，更為這部動畫帶來狂潮。今年預計7月3日開播第二季，勢必再掀一股熱潮。
旗下擁有《ONE PIECE航海王》、《火影忍者》的日本集英社，除了傳統紙本漫畫之外，近年特別建立XR業務部門，結合AR與VR技術開發出「MANGA DIVE」，不侷限於紙本，讓讀者能對於漫畫劇情與角色人物能有更多共感。二月初宣布海外首站選定台灣，帶來台灣的首部作品就是超人氣大作《我推的孩子》，預計6月29日起將在台北華山文創園區 Magic Box以光影展的形式展出。
《NOWnews》實際於試映搶先體驗創新的沈浸式光影展，一進到展間就能被滿滿的動漫元素給包圍，整個環境結合燈光、影像、音樂，讓你眼睛所看到之處都是《我推的孩子》，展場內可獨享新生「B小町」秘密演場會，同時可以和喜愛的角色合影，對於粉絲來說會是一場非常完整的光影享受。
集英社沉浸式漫畫光影展全球首站敲定台北華山文創園區 Magic Box，將以《我推的孩子》為首次展覽主題，會場內有日本當地活動內才能買到的限定商品，全都移師到台北。6月8日首波預售7月早鳥票，展演時間為6月29日至7月31日；6月28日開賣8月早鳥票，展演時間為8月1日至9月6日，特別與瘋巢合作推出限定購買「MANGA DIVE VIP PASS」，包含展覽優先入場特權，還有台灣站限定悠遊卡與海報資料夾，還可在全家FamiPort、ibon售票系統、Klook官網、udn售票網等通路購票。