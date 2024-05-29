卓榮泰拜會傅崐萁！直言國會改革窒礙難行　提覆議「不是不禮貌」

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卓榮泰說，過去8年台灣在國際間的能見度提高，是因為行政部門與立法部門通力合作，希望未來行政部門也能繼續持續合作，但昨天的國會改革法案，因引起社會爭議，行政案也認為有部分條文窒礙難行，基於憲政機關的責任，會在收到立法院來文後，審慎評估善盡職責。
卓榮泰說，行政院依憲政程序做任何行為，希望立法院不要當作不禮貌，「這是我們維護《憲法》、遵守《憲法》、捍衛《憲法》的表現」，他強調，民眾有疑慮，就應再次審是法案，透過民主持續對話。
傅崐萁說，希望卓榮泰再深思，不要剛上任就推出行政立法衝突的作為。不過卓榮泰榮重申，這幾天他已善盡一切可能，希望減少紛爭，但是還無法改變最後結果，但《憲法》賦予行政院職權，他做出任何決定，希望都不要當作是對立法院不禮貌。
根據《憲法》增修條文規定，行政院對於立法院決議之法律案、預算案、條約案，如認為有窒礙難行時，得經總統之核可，於該決議案送達行政院10日內，移請立法院覆議。立法院對於行政院移請覆議案，應於送達15日內作成決議。如為休會期間，立法院應於7日內自行集會，並於開議15日內作成決議。覆議案逾期未議決者，原決議失效。覆議時，如經全體立法委員二分之一以上決議維持原案，行政院院長應即接受該決議。