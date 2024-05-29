黃仁勳來台、大咖加持！景氣回溫審慎樂觀 這基金緊抓輝達概念股
26日全球AI晶片巨擘輝達執行長黃仁勳已抵台！本次重點行程包括6月2日於台大體育館演講，分享AI時代與全球產業革命、以及出席6月4日的台北國際電腦展，同場嘉賓包括超微董事長蘇姿丰、英特爾CEO季辛格和美國高通總裁艾蒙，可謂眾星雲集。由於台灣AI應用帶動市場需求持續增加，資通設備表現也有所好轉，國發會27日發布4月景氣燈號，睽違2年2個月再亮黃紅燈，雖仍需留意外在風險，但對景氣回溫的態度上可審慎樂觀面對。
記者許家禎／台北報導
國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢表示，輝達第一季表現強勁，22日時宣布將執行股票拆分計畫，被視為公司前景看好的訊號，將吸引更多投資人進場，預計6月7號生效。鴻海也受到輝達激勵，28日盤中開出186元再創歷史新高。同時宣布下半年將AI與機器人研發列為主要目標，推出「3+3轉型策略」，以鴻海領軍、加上鴻準、樺漢等鴻家軍，分別布局電動車、數位健康以及機器人產業，一同搶攻AI人型機器人大餅。
梁恩溢接著說明，台股近期受輝達財報公布、費半指數創新高等議題，開始出現類股輪動趨勢，AI跟高股息雙題材聚光。由於AI相關類股將會出現強者恆強特性，龐大的資本大多會湧入龍頭股，因此投資人需時刻掌握大型電子股走向。
國泰台灣高股息基金由專業經理人主動操盤，更能掌握局勢，調整投資組合汰弱留強。基金投資組合緊貼輝達概念股，前十大成分股就包含了如護國神山台積電，鴻海、廣達等伺服器代工大廠，IC設計龍頭聯發科等半導體核心企業；另因AI晶片發展的算力需求日增，散熱廠奇鋐在未來的獲利也被看好，同步被納入投資組合中。
國泰台灣高股息基金聚焦具國際競爭力、持續配發高股息的個股，共分為配息與不配息兩種機制。本基金在同類型中績效亮眼，根據投信投顧公會統計4月份績效表，國泰台灣高股息基金在三個月、六個月、一年、二年、三年與自今年以來區段，績效皆位於前25%，顯示經理人優秀的操盤能力。
※【NOWnews 今日新聞
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