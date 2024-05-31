《波拉西亞戰記》超狂！1樓高互動裝置擺街頭　真人秒變遊戲角色

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遊戲內配樂、畫面精緻外，《波拉西亞戰記》針對線下實體活動更是極其用心，團隊將波拉西亞世界直接還原在台北、台中街頭，展場最吸睛的肯定是高4.5米的獅子圖騰獸雕像，《波拉西亞戰記》團隊攜手台灣國寶級雕刻師呂豐源，精雕細琢半年打造出霸氣十足的作品。
呂豐源15歲開始接觸雕刻，40年的經歷，經手過的作品成千上百，製作過松菸、華山諸多特展的人物雕刻，甚至是多家國際精品唯一指定合作雕刻師的他坦言，「遊戲類型」的雕塑最具挑戰性，尤其是要把2D的圖像，轉化成3D，需要大量的想像力，最終才把圖騰獸充滿攻擊性的靈魂，以及中世紀歐洲戰地世界觀的氛圍等元素都呈現出來。
而波拉西亞王國街頭據點中，在圖騰獸獅子身邊的，就是能讓玩家拍照的各種中世紀風格打卡趨，現場還原各種武器、酒桶、藥水等遊戲內會出現的道具，讓玩家彷彿置身在中世紀的街頭，且只要在現場任一區域拍照，至官方臉書粉絲團活動貼文留言處貼上照片，並加上Hashtag「#守護者之鏡」，即可參加 ROG Phone 8 抽獎活動，或兌換插著黑劍輪廓的巧克力黑劍霜淇淋。
除了壯觀波拉西亞世界還原場景，本次線下活動中，《波拉西亞戰記》團隊還特別打造近一層樓高的「守護者之鏡」，透過「鏡頭即時動態捕捉技術」，現場玩家可以化身為波拉西亞王國的守護者，隨著玩家動作、傳送門另一頭的守護者也將做出相同動作，整個畫面中可容納8人以上，呼應遊戲以「旅團」合作共戰的核心玩法。
而在體驗「守護者之鏡」時，玩家將會隨機配對「4種職業」，並搭配隨機「3種武器」，在《波拉西亞戰記》的背景中暢遊，且如果是在週末假日前往體驗，還會有機會出現名為「潔珞」的遊戲 BOSS，大大增加遊戲的趣味性。
此外，在「守護者之鏡」背面也有相當多彩蛋可以探索，《波拉西亞戰記》團隊將其幻化為中古世紀的佈告欄，佈告欄上則有《波拉西亞戰記》的「戰爭檔案」，也是整個波拉西亞世界的編年史，讓玩家在體驗遊戲之餘，也能充分了解《波拉西亞戰記》背後龐大且完整的世界觀。
提到世界觀，Nexon Korea 《波拉西亞戰記》台／港／澳開發總監白周鉉日前接受專訪也分享，《波拉西亞戰記》龐大的世界觀大多由團隊自發構想，以及一些歐洲神話、韓國當地文化的元素，過往的 MMORPG 中，「妖精」常是善良的形象，但《波拉西亞戰記》中將妖精視為「魅惑和殘忍」的象徵，而整個故事線就圍繞在「妖精想要佔領人類世界，人類在和妖精對抗過程中出現理念不同，因此也互相對抗」，而這些故事都能在「守護者之鏡」背面的編年史一探究竟。
🟡《守護者之鏡-波拉西亞王國據點台中站》
📍活動地點：LaLaport南門
📍活動日期：5/29-6/2
📍活動時間：11：00～21：00（6/1、2展出時理間至21：30）
📍COSER亮相時間：週末14：00～20：00，每日出現6次、每次30分鐘
🟡《守護者之鏡-波拉西亞王國據點台北站》
📍活動地點：三創生活中心廣場
📍活動日期：6/5-6/9
📍活動時間：11：00～21：00（6/8、9展出時理間至21：30）
📍COSER亮相時間：週末14：00～20：00，每日出現6次、每次30分鐘