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汪小菲高調2婚娶台灣媳！Mandy昔日言論被挖　她喊：我是中國人

▲汪小菲5月27日高調迎娶台灣媳，有粉絲翻出Mandy過往發言紀錄，發現她曾說過：「我是中國人。」讓不少中國粉絲都對她十分認同。（圖／翻攝自汪小菲微博）
▲汪小菲5月27日高調迎娶台灣媳，有粉絲翻出Mandy過往發言紀錄，發現她曾說過：「我是中國人。」讓不少中國粉絲都對她十分認同。（圖／翻攝自汪小菲微博）

記者張一笙／綜合報導

大S（徐熙媛）前夫汪小菲27日高調迎娶台灣媳婦Mandy（馬曉梅），甚至在社群平台上高調放閃宣布再婚消息，還曬出2人十指緊扣的照片，大方展示女方手上的鴿子蛋巨鑽。有中國粉絲翻出過往Mandy在社群平台上的發言，發現Mandy過去曾說出：「我是中國人」，讓不少中國粉絲們都十分歡迎她。

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▲Mandy曾公開表態自己是「中國人」，贏得不少中國粉絲好感。（圖／翻攝自微博）
▲Mandy曾公開表態自己是「中國人」，贏得不少中國粉絲好感。（圖／翻攝自微博）
汪小菲與大S離婚後隨即透過好友、整形醫師李進良認識Mandy，2人隨即陷入愛河並時常高調放閃，汪小菲選在5月27日登記結婚，也有諧音「我愛妻」的意思，絲毫沒有遮掩對Mandy的愛。

有粉絲翻出Mandy在2021年7月時回覆粉絲的言論，在留言區中有人說她像泰國美人，認為她是泰國人。Mandy也在看到後回覆說：「可是我是中國人」。事情公開後，不少小粉紅們紛紛表態祝賀汪馬夫婦。

▲汪小菲（左圖左）和Mandy登記結婚，他送上鴿子蛋鑽戒套牢另一半。（圖／汪小菲微博、抖音）
▲汪小菲（左圖左）5月27日和Mandy登記結婚，並送上鴿子蛋鑽戒套牢另一半。（圖／汪小菲微博、抖音）
小粉紅們紛紛在留言區寫下：「別的不說，政治立場是正確的」、「2021年，不得不說網友是真會扒啊」、「其實汪小菲妻子長得可以挺好看的」、「這麼早之前的，看來是真心的，突然覺得她好看了」、「她能大方表態就比大S強多了」，不過也有人表示：「要想嫁入豪門就要早點表態，學會了」暗諷Mandy。

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