眾人敲碗國師發聲！唐綺陽親曝「並非沒達成目的」：現在只是開場
近日不少形象正面的藝人接連被爆出黑料，或是紛紛被逼著要出面表態，大批粉絲看到心愛的藝人表態後，不免感到失望、難過，甚至選擇不再支持心愛的藝人。而立法院排審國會改革法案，朝野政黨爆發激烈衝突，也有大批群眾到立院外集結抗議，多人上街表達意見，希望政治人物們可以做出對的決定。面對多方問題不斷爆發，不少網友為了尋求心靈上的寄託，紛紛求助國師希望她可以給大家一些指引，近日唐綺陽也透過臉書表示自己知道大家在等她，並透露：「一切正彰顯換代，現在只是開場而已。」引發關注。
記者洪生儒／綜合報導
唐綺陽近日透過臉書發文透露：「我知道大家在等我，但我覺得，自己不宜在工作量大跟有情緒下，去說什麼。先沉澱兩天，六月也快到了，到時再好好說吧！」唐綺陽也明白這陣子所發生的種種事情，她也表示：「現在只想告訴大家，不需沮喪，已經很棒了，超過可以想像的棒！而且，並非沒達成目的，一切正彰顯換代，現在只是開場而已！六月見。」
此外，唐綺陽先前在5月27日至6月2日的星座運勢週報中，也曾提到過去一週三星衝刺，大家充分感受到何謂「起風了」，並透露人間正式走進「風的時代」。唐綺陽也詳細解釋：「何謂風？風，就是人，風起了，於是那麼多人上街表達意見，是活生生的證明。什麼是『人』呢？像政治、陣營就是人搞出來的東西，也展現了『想法不同，距離能遠成這樣』；人的事還有『怎麼串連、溝通、連結』，街頭運動中公嬤找金孫就是人際串連的演繹之一；人也會帶頭搞排擠、霸凌，像是舒淇活動中受推擠，或明星必須表態，大家可觀察一下。」
唐綺陽也指出，人還有個特質，就是過段時間就有變化，而這變化將隨著收入、地位、權勢或成長而改變，她表示：「這段時間，我們能透過一些例子看到人能『變臉、變形到什麼程度』，既傷心又覺不可思議，所以我要大家『記住這份感覺』，勿輕視人性難測，勿太快一廂情願，別一股腦太快信任或輕易造神。」唐綺陽強調：「記住，人就只是人，把自己當神，就有跌落神壇的一天，把別人當神，就有信念坍塌的痛苦。」
唐綺陽表示，人心有多難測，未來就有多少變數，「難怪大家會慌成這樣，正常正常，這也是我趕緊安撫大家莫慌的原因，總之，風的時代『致勝關鍵就是人』，人的質感、是否善良、能否搞懂別人、會不會看人選人，怎樣能被人接納，品性、品質如何？這，都是風時代的競爭力。」唐綺陽在文中也透露：「不管喜不喜歡，或多或少都要懂點政治，懂點『人與人之間的那點眉腳』，廣結善緣總沒錯，交對朋友更加分，文筆好、點子多又更棒。」唐綺陽認為在風的時代就是得靠這些才能致勝。