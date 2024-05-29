卓榮泰將提覆議！憲政史上第14次　一文看歷年行政院與立法院勝率

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若行政院確定提覆議，將是憲政史上第14次。過去立法院曾決議廢止核四、三讀通過《319槍擊事件真相調查特別委員會條例》，行政院也都提出過覆議。
過去歷次覆議狀況如下：
一、省政府組織法修正案（1948年12月3日），時局變異，無結果。
二、臨時財產稅條例（1948年12月10日、30日），時局變異，無結果。
三、兵役法施行法第14條全案修正條文（1954年11月23日），行政院勝。
四、勞動基準法第84條修正案（1990年10月17日），行政院勝。
五、立法院組織法第18條修正案（1993年10月1日），行政院撤回覆議案。
六、核四覆議案（1996年10月18日），行政院勝。
七、漢翔航空工業服份有限公司設置條例第9條（1997年7月28日），行政院勝。
八、財政收支畫分法第8、16-1條修正案（2002年2月19日），行政院勝。
九、公民投票法覆議案（2003年12月19日），立法院勝。
十、319槍擊事件真相調查特別委員會條例（2004年9月14日），立法院勝。
十一、農會法46條之1、漁會法49條之1（2007年6月12日），立法院勝。
十二、會計法第99條之1修正條文（2013年6月13日），行政院勝。
十三、地政士法第51條之1修正條文（2014年1月28日），行政院勝。