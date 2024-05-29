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卓榮泰將提覆議！憲政史上第14次　一文看歷年行政院與立法院勝率

▲行政院長卓榮泰認為國會改革法案窒礙難行，將提覆議。（圖／行政院提供）
▲行政院長卓榮泰認為國會改革法案窒礙難行，將提覆議。（圖／行政院提供）

記者何哲欣／台北報導

立法院三讀通過《立法院職權行使法》，內容包括禁止官員反質詢、增訂藐視國會罪等，行政院長卓榮泰表明，條文有窒礙難行之處，將研擬提覆議。覆議與復議不同，覆議是指行政院對於立法院決議之法律案、預算案、條約案，如認為有窒礙難行時，得經總統之核可，於該決議案送達行政院十日內，移請立法院覆議。

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立法院對於行政院移請覆議案，應於送達十五日內作成決議。如為休會期間，立法院應於七日內自行集會，並於開議十五日內作成決議。覆議案逾期未議決者，原決議失效。覆議時，如經全體立法委員二分之一以上決議維持原案，行政院院長應即接受該決議。

若行政院確定提覆議，將是憲政史上第14次。過去立法院曾決議廢止核四、三讀通過《319槍擊事件真相調查特別委員會條例》，行政院也都提出過覆議。

過去歷次覆議狀況如下：

一、省政府組織法修正案（1948年12月3日），時局變異，無結果。

二、臨時財產稅條例（1948年12月10日、30日），時局變異，無結果。

三、兵役法施行法第14條全案修正條文（1954年11月23日），行政院勝。

四、勞動基準法第84條修正案（1990年10月17日），行政院勝。

五、立法院組織法第18條修正案（1993年10月1日），行政院撤回覆議案。

六、核四覆議案（1996年10月18日），行政院勝。

七、漢翔航空工業服份有限公司設置條例第9條（1997年7月28日），行政院勝。

八、財政收支畫分法第8、16-1條修正案（2002年2月19日），行政院勝。

九、公民投票法覆議案（2003年12月19日），立法院勝。

十、319槍擊事件真相調查特別委員會條例（2004年9月14日），立法院勝。

十一、農會法46條之1、漁會法49條之1（2007年6月12日），立法院勝。

十二、會計法第99條之1修正條文（2013年6月13日），行政院勝。

十三、地政士法第51條之1修正條文（2014年1月28日），行政院勝。


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