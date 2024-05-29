MLB／寫百年紀錄無用！Holmes放火遭逆轉 洋基3:4天使吞2連敗
MLB紐約洋基今（29）日客場出戰洛杉磯天使，此戰洋基在前7局靠著先發Nestor Cortes主投5.1局失2分好投，與打線在首局、4局與5局分別各攻下1分取得3:2領先，但不料終結者Clay Holmes在8局下提前打卡上班，遭到天使Taylor Ward掃出逆轉安打，終場洋基就以3:4不敵天使，吞下近期2連敗。此外根據數據專家Sarah Langs，洋基先發投手群已經連續15場比賽（包括今日）至少都投滿5局，且把失分都控制在2分以下，是自投手丘在1893年來移到目前距離後的史上最長紀錄。
記者張志宇／綜合報導
洋基在首局上就展現火力，靠著Juan Soto掃出一發右外野陽春砲先馳得點，但首局下天使馬上給予反擊，靠著4棒Kevin Pillar擊出一發左外野2分砲逆轉戰局。
隨後洋基在4局上與5局上再度開啟攻勢，分別靠著Juan Soto得點圈敲安，與捕手Austin Wills在一二壘有人情況下擊出深遠二壘安打，再添加2分，前5局打完由洋基取得3:2領先天使。
洋基後援失守遭逆轉
此戰進到8局下戰況風雲變色，洋基後援Luke Weaver先被Willie Calhoun敲出安打，雖然順利解決後續兩棒，但一壘手Anthony Rizzo發生失誤，形成一、二壘有人，此時洋基決定換上終結者Clay Holmes，但結果不盡人意，遭到Taylor Ward敲出一支逆轉的二壘安打失掉2分，終場洋基就以3:4不敵天使。
值得一提，洋基新秀Anthony Volpe今日5打數敲出2支安打，也將自己連續安打場次推進到20場，是洋基自2012年以來的新高，此外Anthony Volpe連續24場比賽都有上壘，與賈吉（Aaron Judge）並列聯盟目前最長的連續上壘場次紀錄。