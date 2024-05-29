蘋果開發者大會將登場！傳跟「這公司」結盟 iOS 18迎9大AI功能
蘋果公司全球開發者大會（WWDC）將於6月10日至14日展開，預計會有超過100場由蘋果工程師主持的會議與技術講座，並通過蘋果網站、Apple Developer App、Apple TV App 和 YouTube等多個平台進行直播。
記者鄭妤安/台北報導
主持首場發表會確認於6月10日上午10點（台灣時間11日凌晨1點）登場，預計宣布iOS 18、iPadOS 18、macOS 15、tvOS 18、watchOS 11 和 visionOS 2等多個軟體與系統的更新，外界預期，蘋果將推出人工智慧（AI）相關應用，來因應科技業生成式AI浪潮。
《彭博》記者Mark Gurma報導指出，蘋果已與OpenAI達成協議，將為今年的iOS 18系統提供一系列生成式AI功能，聊天機械人ChatGPT也將引入，推估蘋果在WWDC會上，將大篇幅介紹其AI工具。不過，蘋果仍積極努力與Google達成協議，試圖將Gemini作為另一種可選擇的方案內置在iOS系統中。
外媒《MacRumors》透露，iOS18將推出的多款AI功能，包括AI修圖、語音轉備忘錄、電子郵件及訊息的提供建議回覆、智能生成摘要、升級版Siri、自動生成表情符號、統整錯過的通知與訊息、Xcode開發者工具等。