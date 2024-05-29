北韓空飄百顆「糞便氣球」送往韓國！當局急發警報籲居民閃遠點
朝鮮半島局勢持續緊張，在北韓接續發射軍事偵察衛星，東北亞緊張態勢升溫之際，北韓先是指控韓國不斷在邊境上空飄各種心理戰宣傳氣球，更揚言將投擲糞水報復，而韓國政府也統計表示綁著糞便、垃圾的氣球這兩天陸續從邊境飄來，目前已在江原道、京畿道、慶尚道、全羅道、忠清道等地發現了150多個氣球。
國際中心楊智傑／綜合報導
北韓國防省副相金剛日（音譯）26日曾透過北韓官媒《朝中社》，以「將以強而有力的自衛武力守護國家主權和安全利益」為題指控韓國當局，透過空飄氣球、傳單等宣傳物進行心理戰，並揚言將進行報復。
根據多家韓媒報導，韓國多地自昨（28）陸續發現從北韓飄來的氣球，裡面多半裝有垃圾、糞便、舊鞋碎塊、衛生紙屑和乾電池等，韓國政府則表示，韓軍化生放迅速應對組（CRRT）和爆炸物處置組（EOD）正在回收和分析氣球及其攜帶物品。
同時韓國當局也在昨深夜向部分地區民眾發布緊急警報，提醒民眾盡量減少外出，建議如果發現可疑物體應向軍方或警方報告。此次警報使許多居民在深夜被驚醒，有民眾在網路上抱怨政府小題大作，但也有不少民眾上傳自家或街上出現裝有不明物體的氣球。
韓國聯參指出，北韓此舉明顯違反國際法，是嚴重威脅韓國人民安全的行為，同時也表示將同國土交通部、行政安全部、警察廳等有關部門緊密合作，制定國民安全對策。