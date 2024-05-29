青鳥行動助「立院三寶」雞排賣爆？急店休14天 水煎包老闆曝真相
位於善導寺週邊、立法院後門的濟南路巷道上，被稱為「立院三寶」的「一志雞排」只營業平日下午3小時，一開店便吸引學生與上班族大排長龍，最快更是1.5小時就完售。《NOWnews今日新聞》今（29）日直擊現場掛上「店休通知5/28～6/10」，是近日青鳥行動聚集大批人潮，導致賣爆急休長假14天嗎？一旁無名水煎包老闆曝真相：「他們休息出國玩啦。」
記者蕭涵云/台北報導
傳說中的「立院三寶」指的可不是政治人物，而是位於立法院中興大樓後門、濟南路一段13巷內的3家攤車小吃，分別是一志雞排、無名水煎包及現已歇業的麵線。因為鄰近捷運善導寺週邊，不只受到政府機關人員喜愛，連周圍學生與上班族都知道，想吃便宜又美味的台式下午茶，往這巷子裡頭鑽、看到人潮跟著排準沒錯。
其中最有名的便是「一志雞排」，走的是台式傳統口味，醃漬雞肉裹粉後酥炸，只有雞排、雞塊兩種產品，價格都是70元。雖然都有骨頭，但肉嫩皮香又好咬，越啃越帶勁；據說比起豪邁啃著吃的雞排，雞塊才是秒殺王牌，只加胡椒和辣椒就很涮嘴。
假日不開門的「一志雞排」，只在平日才有營業，雖然表定下午2點半賣到5點半、只開3小時，卻總是提早賣完，常常一開店就馬上吸引學生與上班族大排長龍，最快更是1.5小時就完售。
聽聞近日青鳥行動聚集的大批人潮，讓「一志雞排」更早被搶完。《NOWnews今日新聞》記者今特地前往現場直擊，發現一志雞排位置上早已掛上「店休通知5/28～6/10」，難道真的是瘋狂賣爆、緊急休長假14天嗎？一旁無名水煎包老闆透露：「他們一直生意都很好，跟最近事件沒有關係啦」，直說雞排店休和聲援訴求的人潮無關，「他們休息出國玩啦。」身為老鄰居幫強調：「賣了30年，一出攤就都是人來排隊」，事件前也都這麼多人。
被問道同樣身為「立院三寶」的無名水煎包，最近生意如何？老闆低調笑說：「我們都是沾他們福氣，在旁邊順便加減賣，」謙虛表示：「從我們一到這裡，他們就已經生意這麼好了」。老闆分享，無名水煎包平日下午約2點40分開賣，現包現煎、差不多賣到7點前結束，同樣主攻下午茶；無名水煎包一顆13元、2顆25元。
記者實際買了水煎包試吃，帶有咬勁的薄麵皮包入滿滿高麗菜，吃得到高麗菜原本的清甜，簡單加點醬油和辣椒就很好吃，而且這裡的辣椒是甜辣口味，不會太嗆辛，適合下午解解饞。