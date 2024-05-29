繳稅注意帳戶餘額！她應繳8千辦委託轉帳 5/31扣繳少2千遭追利息
再2天就是申報綜合所得稅的截止日，有不少民眾已經申報完畢，財政部提醒，要繳納所得稅時須特別留意，若是申報利用繳稅取款委託書轉帳繳稅者，6/12起陸續辦理提兌作業，請納稅義務人務必在6/11前自行檢視結算申報所填寫的扣款帳號，是否有預留足額存款，以免因扣繳失敗造成被徵收利息。
記者魏妤庭／台北報導
財政部南區國稅局表示，今（112）年度綜合所得稅結算申報，若利用繳稅取款委託書轉帳繳稅，要特別留意所填寫扣款的帳號，有預留足夠的存款以利提兌。如果因為資料填寫錯誤，或是在結算申報截止日，也就是5/31前存款不足，造成無法提兌，或提兌不足，將填發繳款書通知納稅義務人限期繳納，並就未繳納的稅款，從結算申報截止日的次日，即6/1起，按日加計利息一併徵收。
財政部南區國稅局進一步舉例說明，王小姐112年度綜所稅結算申報後，本人帳戶辦理委託取款轉帳繳納應自行繳納稅額8000元，如該存款帳戶在今年5/31時只有6000元，又未在6/11前補足存款，導致提兌不足。那麼，國稅局會將不足部分的金額2000元填發繳款書，通知限期繳納，並在6/1起依照同年1/1郵政儲金1年期定期儲金固定利率1.6%按日加計利息，一併徵收。