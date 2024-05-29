台灣黑熊「刀疤斯」左胸中彈亡！疑遭夜間獵殺　移送保七總隊偵辦

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玉管處表示，黑熊死亡位置距離國家公園邊界僅有300公尺，無法排除夜間盜獵之可能性，本案已移送保七總隊進行偵辦。國家公園區域內禁止任何狩獵活動，對此玉管處除深感遺憾，將持續加強與警政署保七總隊第六大隊的聯合查緝，步道及公路上重要路口架設車輛辨識系統等工作，以降低此類憾事發生。
在110年四月底研究繫放編號BB03黑熊，當時的體重測量達100公斤，是一隻健康、無缺趾的成年大公熊。雖然頸圈在同年九月即脫落而停止追蹤，卻仍為我們提供了許多黑熊生態的資訊，比如，透過遺傳資訊，我們得知他是過去捕捉採樣其中一隻個體的父親；他也曾漫步到距離南安遊客中心極近的山坡上，且活動的核心位於遠離人聚落的原始林；追蹤的半年內活動範圍為33平方公里，在玉山國家公園園區外活動的時間達四成，多數時間在園區邊緣活動，顯示了臺灣黑熊的保育不能僅依賴單一保護區的保護，需要跨域合作方能建構完整的保育網，而唯有透過基礎研究資訊的累積，我們才能對物種和棲地的保育有最好的經營管理策略。
近年來，玉山國家公園園區內及周邊的黑熊目擊回報次數增加，研究架設之自動相機、公路影像監視器等亦有其活動紀錄增加的趨勢，其中不乏母熊帶小熊的畫面，顯示臺灣黑熊和我們的生活距離其實並不遙遠，人熊如何共存是當今的重要議題。
近年來，部分地區有發生台灣黑熊進入部落、果園、雞舍或山屋覓食的人熊衝突事件漸增。台灣黑熊為瀕危野生動物、棲息活動範圍本就涵蓋大部分的山林，通常也會迴避人類活動的區域。而保育工作要能永續經營，更需要在地居民認同及大家共同協力才得以促成。
為此，玉管處多次委託屏東科技大學和社團法人台灣黑熊保育協會辦理多場鄰近社區講座、科普講座及保育教育培訓課程等，並持續辦理部落自主巡查計畫，今年(113)度亦委託社團法人臺灣野灣野生動物保育協會辦理多場黑熊救傷教育訓練、社區講座及到校服務等，盼能結合公私部門之資源，提升在地社群對臺灣黑熊的認識，並認同國家公園的物種保育工作，攜手保護臺灣山林的靈魂-臺灣黑熊。
玉管處提醒，如您在健行時發現黑熊或相關痕跡，應保持冷靜、安靜地離開現場即可，臺灣黑熊一般不會主動攻擊人。在離開現場後，請通知玉山國家公園管理處或各管理站，或在玉管處官網進行通報。