張韶涵「素顏畫面」全曝光！42歲臉蛋真實狀態遭嫌棄：像阿姨
歌手張韶涵出道多年，除了有著精湛的歌唱實力之外，也曾跨足戲劇圈累積了不少經典戲劇作品，像是《MVP情人》、《愛殺17》、《公主小妹》等，近年她積極將事業重心轉往中國發展，也參與了不少中國的綜藝節目，擄獲許多粉絲的支持與喜愛。而張韶涵最近上《青春環遊記》節目時，竟大方公開自己的素顏真面目，42歲的臉蛋真實狀態讓不少網友看了都驚呼連連。
記者洪生儒／綜合報導
張韶涵近日上中國綜藝節目《青春環遊記》擔任嘉賓，節目中每一位來賓都公開了自己素顏的模樣，而張韶涵也卸下舞台上的濃妝，展露自己最真實的臉蛋，從畫面中可以看到，她除了淡淡的眉毛跟黑眼圈都現出原形之外，五官輪廓也沒有原本那麼立體，但是肌膚依然白裡透紅，看起來相當緊緻飽滿，臉上也沒什麼細紋跟瑕疵，42歲還能有這樣的狀態，讓許多粉絲看了都相當佩服。
不過，張韶涵素顏的真面目曝光之後，在網路上掀起了正反兩派的評價，大家紛紛留言表示：「少了眼線之後差很多」、「眼睛變得好無神，雖然皮膚狀態還是很好，但感覺真的有落差」、「化了妝是高中生，但素顏就變成阿姨」、「居然願意素顏，很有勇氣」，也有網友認為張韶涵保養得很好，「這年紀皮膚還這麼光滑，已經很厲害了」、「很真實的一面，很可愛啊」、「姐姐素顏還是贏過很多人好嗎。」
其實，張韶涵過去曾分享過自己保持凍齡的方法，她不僅嚴格控制自己的飲食，都不碰麵包跟加工過的精緻糖品，還努力保持多運動、多喝水的習慣，甚至在卸妝的部分，她也非常注重，「如果沒有好好卸妝，擦再多的保養品也沒有用」，而在肌膚保養上張韶涵也是非常仔細，做足功夫。