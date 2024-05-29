迷因曲〈麻辣糖葫蘆〉太洗腦！累積近千萬流量 作曲人竟是小六生
近來短影音平台盛行，不少中毒音樂及手勢舞成為趨勢，除了南韓目前最流行的〈晚安大小姐〉，還有洗腦的〈麻辣糖葫蘆〉也被瘋狂轉發，製作這首歌曲的人也被起底，竟然是才國小六年級的小網紅徐Eve（서이브），引發網友熱烈討論。
記者吳昕蓓／綜合報導
徐Eve年僅11歲，國小都還沒畢業，抖音上就已經是擁有17萬9500位粉絲的網紅，她從去年（2023）開始經營TikTok和YouTube頻道，算是成長速度很快，然而讓她真正一砲而紅的關鍵，還是在今年（2024）4月推出的歌曲〈麻辣糖葫蘆〉，目前這首歌已經成為短影音迷因的必備神曲。
〈麻辣糖葫蘆〉以學妹與學長的對話作為靈感，將糖葫蘆（탕후루）的字拆解，「糖（탕）」代表發射子彈的狀聲詞，「葫蘆（후루）」則延伸出狀聲詞「呼嚕嚕」，借喻學妹發射愛的子彈，學長被擊中後為之傾倒，由於旋律、歌詞都十分洗腦，編舞也不難上手，因此在短短時間內就創下將近千萬的觀看次數。
充滿才華的徐Eve受訪時也表示，雖然歌詞是自己發想的，但在拍攝MV時還是因為害羞而差點拍不下去，儘管曾因為拍攝太操勞而流鼻血，但她還是樂在其中。不僅如此，她在學校還是複式躲避球隊主將，也有打籃球的習慣，目前正在上3間舞蹈學校、鋼琴和補習數學，可以說是動靜皆宜，「爸媽也有勸我上太多了會太累，但是我堅持一定要全部都上，而且其實我想去上翰林藝術高中，所以覺得我一定要做到才行。」