外資、投信續賣！三大法人賣超231億元　台股跌195點、失守5日線

公股獲利王！兆豐金總座揭4大方針　今年續發股票股利有原因　

▲兆豐金控今（29）日舉行線上法說會，不僅去年獲利新高，今年前4月稅後淨利達141.20億元，也續創新高，稅後淨利穩居公股金控第一。（圖／NOWnews資料照）
▲兆豐金控今（29）日舉行線上法說會，不僅去年獲利新高，今年前4月稅後淨利達141.20億元，也續創新高，稅後淨利穩居公股金控第一。（圖／NOWnews資料照）

記者顏真真／台北報導

兆豐金控今（29）日舉辦線上法說會，兆豐金控今年第1季稅後淨利達114.9億元，較去年同期成長7%，EPS高達0.80元，創歷史新高，而今年前4個月稅後淨利達141.20億元，續創新高，稅後淨利穩居公股金控第一。展望今年，兆豐金總經理蕭玉美表示，將鞏固既有利基、發展穩定多元獲利管道及維持市場領先優勢，善用各項跨子公司平台共同行銷，精進ESG及數位金融發展，奠定成為國內頂尖金融機構品牌、首屈一指的亞洲區域型金融集團指標性地位。

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對於市場關注兆豐金今年為何沒有全部發放現金股利，還發滿多股票股利？蕭玉美解釋，公司股利發放政策會綜合考量各項財務比率，包括資本適足率、雙重槓桿比率及股利配發穩定性、現金流量，還有各子公司業務成長所需資本等因素，最重要也會兼顧股東權益，而兆豐金董事會在董事會也已在今年4月決議每股配發現金股利1.5元及股票股利0.3元，合計發放1.8元股利，總股利仍創新高。若以去年底股價來計算，現金殖利率來到3.83%，現金加股票殖利率可來到4.6%，兆豐金仍是不錯的投資標的。

兆豐金今年第1季表現亮眼，主要是銀行子公司核心獲利動能強勁，銀行第一季稅後淨利98.9億元，其中海外分行含OBU稅前獲利較去年同期成長16%。銀行放款較去年同期成長7%，利息收益較去年同期成長3%，手續費收益在財管及企金手收挹注下，較去年同期成長82%。

此外，非銀行各子公司獲利表現亦相當突出，證券子公司的經紀手續費收益及財務操作收益大幅成長，第一季稅後淨利8.9億元，較去年同期成長91%。票券子公司在債票券評價及處分利益的加持下，第一季稅後淨利達6億元，較去年同期成長27%。

產險子公司第一季稅後淨利達1.7億元，保費收入較去年同期成長15%，其中商業火險較去年同期成長49%、工程險較去年同期成長24%。創投子公司，因股票評價及處分利益大增，第一季稅後淨利達1.3億元，較去年同期成長36%。AMC及投信子公司獲利穩健。

今年第1季兆豐集團共同行銷效益亦達4.4億元，較去年同期成長19%；包括證券台股引介交易及產險商品共銷效益均呈現顯著成長。 檢視今年年初兆豐集團所提的4大營運方針，包括「兆豐第1、2大聚焦、3大支柱、4C策略」，兆豐已達成並將持續致力維持公股金控獲利第一，並持續在聯貸、企金放款、外匯交易等業務維持市場領導地位。

另外，2大聚焦的策略，也就是銀行、非銀行集團子公司業務、企金與消金業務的多元獲利頗具成效，非銀行子公今年獲利較去年同期增加301%; 另外，銀行消金業務之財富管理手續費收益達12.4億元，較去年同期成長32%，高資產客戶AUM高達1800億元，為業界第3名。

此外，3大支柱中，數位轉型部分，今年3月兆豐金控正式啟動集團數據治理及應用專案，目標是透過活化數據、強化共銷，以提升集團新獲利動能及營運效率。在實際營運面，兆豐集團各子公司持續強化產品銷售數位化、線上化的進程，例如產險子公司今年前3個月「網路投保」保費收入較去年同期成長 27%，其中旅平險數位平台交易數較去年同期大幅成長234%。

另外，兆豐金為了強化營運韌性及充實資本結構，今年陸續完成金控115.5億元現金增資，銀行107.56億元、票券20億元、資產管理1.5億元及創投1.5億元的盈餘轉增資，並將於近期完成產險45億元現金增資案。

在海外業務拓展部分，由於美元利率仍在高原期，影響國內客戶對美元貸款需求，也造成今年第1季OBU同期放款量微幅下滑，但在海外單位放款仍有將近2%成長，海外分支機構除積極參與國際聯貸，也充份掌握台商轉進東南亞投資設廠及半導體供應鏈赴美國、日本的商機，今年兆豐銀行海外業務展將聚焦強化國內外據點合作，以跨境平台串聯全球資源服務及金流，滿足企業赴海外布局全面金融需求 ，掌握企業全球布局商機，多元布局優質聯貸等。

至於4C策略的部分，兆豐金延續「跨幣別」及「跨境」融資業務領先地位，成為台商海外業務及供應鏈重組最穩健可靠的伙伴，面對國際利率市場千變萬化的環境，持續運用專業「跨資產」財務操作策略，延續過去的財務操作績效。另外在「跨售」的部分，兆豐集團持續推動集團共同行銷，發揮金控綜效。 

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