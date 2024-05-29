雲林安親班傳過度體罰！小六女童未交作業遭狠師暴打　恐怖傷勢曝

蕾菈夫妻、Joeman持大麻遭逮！罰寫悔過書、服勞務獲緩起訴

▲Joeman今日遭到檢方搜出，在新莊家中持有毒品大麻，目前全案依照毒品罪偵辦，本人也透過律師發出聲明，並向社會大眾致歉。（圖／翻攝自Joeman臉書）
▲Joeman今日遭到檢方搜出，在新莊家中持有毒品大麻，目前全案依照毒品罪偵辦，本人也透過律師發出聲明，並向社會大眾致歉。（圖／翻攝自Joeman臉書）

記者陳苾暐/綜合報導

知名網紅Joeman、蕾菈及其丈夫湯宇，去年11間因持有大麻被新北市刑大搜索，由於上月3人毛髮、尿液均呈現陰性反應，因此吸毒部分獲不起訴，至於持有毒品部分，檢方要求3人當庭寫下悔過書，並分別提供100、48小時義務勞務後予以緩起訴處分。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據了解，新北市刑大日前接獲情資，指出多位網紅涉嫌持有毒品，因此11月6日兵分多路持搜索票前往新北市中和、新莊等地搜索，並查獲32歲湯姓男子（湯宇）、27歲何姓女子(蕾菈)及35歲翁姓男子(Joeman)等人涉嫌持有第二級毒品大麻、磅秤及研磨器、捲煙器、捲菸紙等證物。

▲Joeman、蕾菈夫妻（如圖）承認吸食大麻，T妹提出不同觀點，認為3人未來反而會有很多業配邀約。（圖／翻攝自蕾菈YouTube）
▲Joeman、蕾菈夫妻日前因持有大麻遭搜索。（圖／翻攝自蕾菈YouTube）
事後蕾菈夫妻及Joeman公開向大眾道歉，不過由於3人毛髮、尿液均呈陰性，所以檢方認定施用第二級毒品罪嫌不足予以不起訴，另外，考量3人無前科，且犯後坦承態度良好，因此要求3人立悔過書，緩起訴期間1年，並自緩起訴處分確定至緩起訴期間屆滿前2個月為止，分別向檢方指定的政府機關、機構或行政法人、社區及其他符合公益目的的機構、團體分別提供100及48小時的義務勞務。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

新北土城離奇墜樓！28歲男約友到家中喬債　竟從4樓摔落鐵皮屋頂

賓士車拒檢市區狂飆！中和警連開3槍擊斃乘客　二審再獲判無罪

懷疑荔枝樹被毒死！屏東男狠砍鄰居釀1死2傷　二審仍判17年徒刑

彰化按摩椅工廠傍晚竄火舌！15員工驚悚逃生　150坪廠房慘遭祝融

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載