蕾菈夫妻、Joeman持大麻遭逮！罰寫悔過書、服勞務獲緩起訴
知名網紅Joeman、蕾菈及其丈夫湯宇，去年11間因持有大麻被新北市刑大搜索，由於上月3人毛髮、尿液均呈現陰性反應，因此吸毒部分獲不起訴，至於持有毒品部分，檢方要求3人當庭寫下悔過書，並分別提供100、48小時義務勞務後予以緩起訴處分。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，新北市刑大日前接獲情資，指出多位網紅涉嫌持有毒品，因此11月6日兵分多路持搜索票前往新北市中和、新莊等地搜索，並查獲32歲湯姓男子（湯宇）、27歲何姓女子(蕾菈)及35歲翁姓男子(Joeman)等人涉嫌持有第二級毒品大麻、磅秤及研磨器、捲煙器、捲菸紙等證物。
事後蕾菈夫妻及Joeman公開向大眾道歉，不過由於3人毛髮、尿液均呈陰性，所以檢方認定施用第二級毒品罪嫌不足予以不起訴，另外，考量3人無前科，且犯後坦承態度良好，因此要求3人立悔過書，緩起訴期間1年，並自緩起訴處分確定至緩起訴期間屆滿前2個月為止，分別向檢方指定的政府機關、機構或行政法人、社區及其他符合公益目的的機構、團體分別提供100及48小時的義務勞務。
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