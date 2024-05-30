國會冷知識／不是繞口令！附議、覆議、複議、復議　各有不同意義

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根據《憲法》增修條文規定，行政院對於立法院決議之法律案、預算案、條約案，如認為有窒礙難行時，得經總統之核可，於該決議案送達行政院10日內，移請立法院覆議。立法院對於行政院移請覆議案，應於送達15日內作成決議。如為休會期間，立法院應於7日內自行集會，並於開議15日內作成決議。覆議案逾期未議決者，原決議失效。覆議時，如經全體立法委員二分之一以上決議維持原案，行政院院長應即接受該決議。
【復議】
復議是立法院議事程序的一環，在《立法院議事規則》有專章規定，用意是議案雖然已經同意，但可以讓立委再思考一次，確認是否真的同意，也就是讓立委有反悔的機會。
根據《立法院議事規則》，立委提出復議，必須是未曾發言反對原決議者，也要有與原決議不同理由，且要有20人以上連署。此外，「復議動議經表決後，不得再為復議之動議。」
復議案常見的是在法案三讀後，推動政策的政黨，避免反對黨有機會翻案，因此會直接提復議，因為經復議後，就必須再重新處理一次，因此直接提復議，就能封殺所有翻案機會。但反對黨也必須在一開始就沒有提過反對意見。
【附議】
附議較為簡單，意思單純是指有沒有人支持。例如《立法院議事規則》規定，立法委員提出之法律案，應有15人以上之連署；修正動議，於原案二讀會廣泛討論後或三讀會中提出之，並須經10人以上之連署或附議，始得成立。
【複議】
複議是司法機關根據有關機關和當事人提出的申請或要求，對已作出的決定重新予以考慮，或重新審查處理。不過在台灣較為少見，但中國就有《行政複議法》，台灣的用語是申訴或訴願。