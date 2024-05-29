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7-11冰棒「優惠買法」瘋傳！他結帳718元突變0元　直接結帳虧大了

▲7-11據點多也販售許多不同口味的冰棒，許多人夏日都會到超商買冰棒來消暑解熱。（圖/記者張嘉哲攝）
▲7-11據點多也販售許多不同口味的冰棒，許多人夏日都會到超商買冰棒來消暑解熱。（圖/記者張嘉哲攝）

記者張嘉哲/綜合報導

7-11「0元冰棒買法瘋傳」！隨著天氣越來越炎熱，不少人除了吹冷氣外，也會到超商購買冰棒來消暑解熱。然而7-11最近因應夏日到來，推出「國際冰品節」的活動，民眾最高可以抽到兩件0元的折扣，有就有幸運的網友到7-11購買哈根達斯的冰淇淋，沒想到幸運轉中0元，瞬間免單718元，讓他感到非常開心，貼文也釣出不少內行人買法，表示中0元的機率會大幅提高。

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一名網友在臉書社團「7-11全家各超商新品分享區」貼文指出「前幾天去7-11買哈根達斯真的太幸運了！結帳抽到0元，感謝小七請吃冰啦！」只見貼出的照片，原本兩個桶裝的哈根達斯冰淇淋要價718元，結果該名網友在結帳時幸運抽到「兩件0元」的優惠，瞬間免單，驚喜從天而降。

▲網友分享到7-11購買哈根達斯桶裝冰淇淋，幸運參加活動抽到兩件0元的優惠，讓他非常開心。（圖/7-11全家各超商新品專區）
▲網友分享到7-11購買哈根達斯桶裝冰淇淋，幸運參加活動抽到兩件0元的優惠，讓他非常開心。（圖/7-11全家各超商新品專區）
貼文曝光後，吸引超過4千名網友按讚留言「真的好幸運喔！從來沒抽到過0元」、「原來0元是真的存在，恭喜版主大大」、「去年我也抽過零元的，結果不是挑貴的冰品，旁邊的小朋友都一直說我幸運」、「今年目前都還沒抽到0元的XD繼續努力」、「我前幾天也有抽到！超級開心的啦，店員也說我很幸運」。

7-11冰棒「優惠抽法」中獎率飆升！直接結帳虧大了

然而，事實上7-11這個「國際冰品節」的活動其實有小細節存在，其原因在於只要加入7-11的官方LINE以及下載7-11的App的話，每天都可以在上面各抽兩次數位優惠券的機會，而在結帳的時候店員又會使用結帳面板讓民眾再抽一次，也就是說，民眾在活動期間的去7-11購買冰品的話，就擁有5次抽獎機會，中0元的機率就會大幅度提升！

而《NOWnews》記者也實際測試7-11官方LINE的帳號發現真的可以抽兩次，分別抽到7折以及9折的折扣，而如果到了超商購買兩件冰品的話，就能夠再獲得一次抽獎機會，萬一抽到5折、0元等等，就可以省下優惠券，如果是抽到9折的話也沒關係，還有7折券可以使用，如果直接結帳的話可就虧大囉！

▲去7-11買冰之前，民眾可以先在家試手氣，透過7-11官方LINE帳號以及App抽4次優惠券，有機會抽到0元、5折哦！（圖/記者張嘉哲翻攝）
▲去7-11買冰之前，民眾可以先在家試手氣，透過7-11官方LINE帳號以及App抽4次優惠券，有機會抽到0元、5折哦！（圖/記者張嘉哲翻攝）
🟡7-11國際冰品節活動資訊
📍活動日期：5月15日至6月25日限定
📍活動內容：買指定冰品任兩件即可抽獎一次，有5、7、9折優惠，幸運爆棚的有機會直接0元帶走
📍活動技巧：使用7-11官方LINE的帳號、App每天都有兩次抽獎機會，現場購買又有一次機會抽獎，等於到7-11買冰有5次抽獎機會

▲7-11的APP、LINE官方帳號，OPENPOINT會員每日可免費各玩2次，加上結帳時可抽一次，共計每日有5次機會抽到0元吃冰。（圖／7-11提供）
▲7-11一年一度的「國際冰品節」活動開跑，民眾每日有5次機會抽到0元吃冰！（圖／7-11提供）

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