7-11冰棒「優惠買法」瘋傳！他結帳718元突變0元　直接結帳虧大了

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貼文曝光後，吸引超過4千名網友按讚留言「真的好幸運喔！從來沒抽到過0元」、「原來0元是真的存在，恭喜版主大大」、「去年我也抽過零元的，結果不是挑貴的冰品，旁邊的小朋友都一直說我幸運」、「今年目前都還沒抽到0元的XD繼續努力」、「我前幾天也有抽到！超級開心的啦，店員也說我很幸運」。
7-11冰棒「優惠抽法」中獎率飆升！直接結帳虧大了
然而，事實上7-11這個「國際冰品節」的活動其實有小細節存在，其原因在於只要加入7-11的官方LINE以及下載7-11的App的話，每天都可以在上面各抽兩次數位優惠券的機會，而在結帳的時候店員又會使用結帳面板讓民眾再抽一次，也就是說，民眾在活動期間的去7-11購買冰品的話，就擁有5次抽獎機會，中0元的機率就會大幅度提升！
而《NOWnews》記者也實際測試7-11官方LINE的帳號發現真的可以抽兩次，分別抽到7折以及9折的折扣，而如果到了超商購買兩件冰品的話，就能夠再獲得一次抽獎機會，萬一抽到5折、0元等等，就可以省下優惠券，如果是抽到9折的話也沒關係，還有7折券可以使用，如果直接結帳的話可就虧大囉！
🟡7-11國際冰品節活動資訊
📍活動日期：5月15日至6月25日限定
📍活動內容：買指定冰品任兩件即可抽獎一次，有5、7、9折優惠，幸運爆棚的有機會直接0元帶走
📍活動技巧：使用7-11官方LINE的帳號、App每天都有兩次抽獎機會，現場購買又有一次機會抽獎，等於到7-11買冰有5次抽獎機會