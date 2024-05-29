釀1死、百人受傷！新加坡航空遇亂流 初步調查結果曝
新加坡航空SQ321航班原訂21日從倫敦飛往新加坡，然而在緬甸至泰國上空遭遇嚴重亂流，導致機體急遽下降，造成機上乘客1死、近百人受傷。如今新加坡交通部在今（29）日發表初步調查報告，指出機師事前已經亮起安全帶指示燈，重力在4.6秒內急遽變化，飛機高度突然下降178英尺（約54.25公尺），期間機上人員被拋向空中之後又快速摔向地板，一連串情況可能是導致乘客與機組人員受傷的原因。
國際中心／綜合報導
綜合新加坡媒體報導，新加坡交通安全人員、美國國家運輸安全委員會、聯邦航空總署代表、波音公司代表組成的調查小組分析黑盒子資料數據之後，還原事發當下的經過，指出飛機在進入氣流區時，機身出現輕微震動，大約在同一時間，氣流上升造成客機處於自動駕駛模式的狀態下，自行攀升至3萬7362英尺並加速。
上午7時49分32秒，駕駛艙語音記錄器顯示，機師提及安全帶指示燈已亮起，然而接下來遇上的是重力急速變化，當重力數值為正時，人或物品會被往下拉，當重力為負數時，人或物品會浮起。上午7時49分40秒，重力在0.6秒間從1.35G急速下降至負1.5G，讓沒有繫上安全帶的人向上拋飛。僅僅一秒鐘過後，也就是上午7時49分41秒，重力在短短4秒內從負1.5G迅速回升至1.5G，使得原先被拋向空中的人往下墜落。
根據飛行數據紀錄儀，在飛機重力迅速變化期間，機師手動設法穩住機身，飛機脫離自動飛行模式，時隔21秒之後，才又回到自動飛行模式。這架造成傷亡意外的波音777-300ER客機已於26日飛返新加坡，新加坡當局將進行更深入的調查。
新加坡航空被廣泛認為是世界上最佳航空公司之一，24年以來從未發生重大事故，上一次傷亡事故發生在2000年，當時因颱風天候不佳，在桃園國際機場發生空難，導致83人死亡。