青年高中繁星計畫創佳績 「科技領航 升學搖籃」達標

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不僅如此，電機與電子群科近年來在升學方面，經由繁星計畫錄取國立大學和理想科技大學的成績也很亮眼。例如110學年度畢業的許宸愷，除了破紀錄考取4張乙級證照，榮獲2022年「技職之光」的殊榮外，也同時錄取國立臺灣科技大學電機工程系。
今年(112學年度)水電技術科鄭清祥、許致寅兩名學生，不讓學長專美於前，雙雙獲得雙乙級證照內8張證照榮耀，鄭清祥透過繁星計畫錄取國立臺灣科技大學電機工程系，全國繁星計畫排名第五，電機與電子群科則是排名第一。
鄭清祥國中畢業時，憑藉國中技藝競賽第四名佳績，捨棄直升國立霧峰農工機會，選擇就讀青年高中水電技術科，歷經青年高中三年的學習、成長，如今不但達成考取多張乙級證照的目標，更如願進入理想的國立大學繼續研讀、精進。鄭清祥表示「學無止盡」，自己不會因此而自滿，將繼續挑戰太陽光電設置乙級證照，為自己的未來走出更美好的路。
另來自豐南國中的許致寅同學，在112年全國技藝競賽工業配線職種競賽中，是私校中唯一得獎學生，實作能力十分突出！他同時也錄取了國立虎尾科技大學資訊工程系，讓原本就是程式高手的他如魚得水，未來也將在科技業發光發熱。
藉由繁星計畫順利升學的還有錄取國立高雄科技大學海事資訊科技系的洪偉倫，霧峰區光復國中畢業，在校學習三年相當認真，使自己在知識與技術上的能力不斷提升。今年在電機與電子群科繁星計畫中，青年高中有3人錄取國立大學，達到「科技領航、升學搖籃」教學目標，全校師生都為他們開心。
青年高中表示，近幾年青年高中的繁星計畫中，電機與電子群科的推薦人選，幾乎成為國立大學的入學保證，教學成果備受肯定！尤其10年前於中部地區首創日間部「水電技術科」，歷經多年努力，已在中部相關產業中衝出亮眼成績，培養出超過250位的基礎水電工程人才，在業界或是證照檢定上廣獲認可、好評，學習目標「技術專業、能工巧匠」名副其實，水電技術科己成為青年高中超人氣特色科班。
校方表示，該科系之所以辦學績優，是因為擁有多項特色，包括申請有教育部補助計畫，全力提升教學設備與專業能力。其次，協助學生於電機相關行業就業，畢業即就業，且合作廠商均為中部知名企業。第三是發展特色課程，諸如「太陽能光電」、「智慧居家」、「網路架設」等，培養符合業界所需之專業人才。第四是培育技術人才：目前多數在校學生已取得勞動部5張丙級以上專業證照，每年也有多位取得3張乙級證照，為中部地區最有能力培訓乙級證照學生的優質職校。歡迎國中畢業生或家長撥打招生專線04-24963333諮詢入學相關資訊，