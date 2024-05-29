藥局美到成打卡點！台中「分子藥局」插旗台北　賣「未來」冰淇淋

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Tony提到，「不是只在生病時才想到藥局，而是在日常需要身心保養時，就會自然地聯想到分子藥局。」因此此次進駐台北的「分子藥局NORTH HUB」即便是百貨的店中店，成立的各細節無不講究，像是空間部分再度邀請知名水相設計WATERFROM DESIGN以分子鏈接聚合為概念操刀，打造帶有透視性、同時亦如情境載體般過濾都市紛擾的空間，營造「迂迴入室」後才能完整感受全貌及內容。
同時邀來前張懸製作人為分子藥局製作長達45分鐘的品牌專屬環境音樂（Ambient Music），更獨家引進丹麥保養品牌NUORI，以及提供嚴選的個人生活選物品牌，期望以平衡、純淨的生活風格，結合美學及科學肌理。
Tony自家打造的保養品「studio GLOW」分為「基礎保健系列」、「進階機能系列」，除了「實用」之外，連「食用」上也注意到，改良風味到讓人不會食不下嚥，是其一大特色。而除了自家保健品，Tony 還引進丹麥新鮮天然護膚品牌「NUORI」等各項產品，讓「分子藥局NORTH HUB」兼具精緻選物店的功能。
Tony也將保健理念與飲食結合，打造揉合美與美味的共同載體「Future Bar未來吧」，並聯手台中「JLI lab」研發出無麩質、無蛋奶的「Future Vegan Gelato未來冰淇淋」，跨界推出六款療癒新主張的Sorbetto（也稱Sorbet，雪酪，義式冰淇淋的一種）。
像是「平靜薰衣草」口味的Sorbetto，是以馥郁濃香的椰奶萃煮乾燥法國薰衣草，再與高科技微脂體薰衣草 CPO Lavender®結合製成「平靜薰衣草」，吃起來滿是花香之外，號稱也幫助放鬆心情。還有「青春橄欖油」Sorbetto，純粹選用義大利初榨冷壓橄欖油與巴拉金糖製成的老饕級隱藏版口味，有著高雅的草本香氣與綿密滑順口感。「水嫩嫩莓果」Sorbetto則是選用台灣大花農場的乾燥玫瑰花萃煮，加入新鮮莓果，再包裹Haplex®專利玻尿酸，滋味酸甜之中蘊藏著花香與水潤期待。
想吃到獨特的冰淇淋，還有創立於1947年、位在西門町商圈的「雪王冰淇淋」，是台北最老字號的手工冰淇淋專賣店，號稱一次擁有73種口味，甚至還有超獨特的肉鬆、海鮮等鹹口味冰淇淋，最近還與鹿港老店「新口味食品行」共同研發「新口味蛋黃酥冰淇淋」，號稱在冰淇淋具有的鬆綿口感中，嚐得出蛋黃酥特有的紅豆餡和蛋黃香氣，滋味甜鹹獨特。