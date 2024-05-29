總座剛說不會為併而併！就傳想併三商美邦人壽 開發金：沒聽說
開發金控28日才剛召開法說會，對併購議題，總經理楊文鈞才表示，永遠會評估對公司有利的機會，但不會為併而併。今（29）日就傳出開發金有意併購三商美邦人壽，並已進入最後評估階段，甚至也導致中信金感受壓力，才想出手評估併購新光金可能性。對此傳聞，開發金回應強調，「沒聽說此事」。
記者顏真真／台北報導
新光金與台新金合併案傳殺出程咬金，市場盛傳新光吳家老大、新光金創辦人吳東進在市場上暗中找另一勢力，在被國泰金、富邦金婉拒後，找上對合併新光金有興趣的中信金。對此，中信金今日表示「「本公司針對市場個案傳聞一概不予評論」。不過，新光金大股東林伯翰接提出5大聲明，強調無論大股東或董監事都應為全體股東謀取最大利益，歡迎所有對新光金有興趣的對象參與合併討論、擂台招親。
至於中信金出手評估併購新光金，市場認為成功機率不高，最主要不論是併購後要為新光人壽進行起碼千億起跳的增資，加上又涉及新光吳家兄弟的糾紛，根本是麻煩事不願意碰。
不過，市場盛傳中信金評估併購新光金，與中信辜二少辜仲瑩持股的開發金有關，開發金也在評估併購三商美邦人壽的可能性，一旦成局，開發金資產規模將直追中信金，讓中信金備感壓力，才出手評估併購新光金的可行性。只是，對於傳出想併購三商美邦人壽，開發金回應表示，「沒聽說此事」。