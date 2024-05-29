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內循環？調查：中國有錢人更傾向選擇國內旅遊　嫌海外旅遊太貴

▲調查顯示，越來越多的中國遊客選擇較便宜的國內旅遊景點，而不出國旅遊。傾向於留在國內的中國旅客表示，首要原因是「國內旅行選擇豐富」，其次就是海外旅行「成本太高」。（圖／美聯社／達志影像）
▲調查顯示，越來越多的中國遊客選擇較便宜的國內旅遊景點，而不出國旅遊。傾向於留在國內的中國旅客表示，首要原因是「國內旅行選擇豐富」，其次就是海外旅行「成本太高」。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

調查顯示，越來越多的中國遊客選擇較便宜的國內旅遊景點，而不出國旅遊。傾向於留在國內的中國旅客表示，首要原因是「國內旅行選擇豐富」，其次就是海外旅行「成本太高」。

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根據《CNBC》報導，顧問公司奧緯諮詢（Oliver Wyman）最新發布的調查顯示，去年曾經出國旅遊的高收入中國家庭，今年只有14％有打算再次出國。所謂高收入，調查中的定義是月收入3萬人民幣以上者、約新台幣13.38萬元。與之相較，85％的美國人表示今年出國旅遊的次數至少與去年持平，甚至會更多。

奧緯諮詢表示，在中國旅行的人均費用不到1000元人民幣，而去香港或日本旅行，則需要數千元人民幣。國內旅遊成為中國經濟在疫後復甦的一個亮點，揚州、洛陽、秦皇島、桂林和淄博等較小規模城市的遊客數量成長最快。

中國數位顧問公司「超讚」（ChoZan）創辦人艾熙麗（Ashley Dudarenok）表示，今年中國國內旅遊業將超過疫情前水準，而中國出國旅遊則預計需要更長的時間才能復甦。

目前還不確定中國國內旅遊的熱潮能持續多久，是否會發展為永續的國內觀光習慣。但至少，在短期內已經發揮巨大的拉抬經濟效果，尤其是對一些原本經濟發展較不發達的地區。

艾熙麗指出，中國各地方城市都致力於推廣旅遊，尤其在社群網路上下功夫，希望能達到病毒式行銷的擴散效果。有幾座城市是成功的案例，像是淄博以及哈爾濱，分別透過燒烤和冰雕在網路創造話題，帶動大批遊客前往。

中國龐大的高鐵和國內航班網絡，使得利用週末或是安排兩三天時間的小旅遊也能輕鬆達成，旅行變得更加個人化，和過去相比，中國消費者現在更加重視「情感滿足」。

奧緯諮詢認為，中國人目前對國內旅行的偏好，意味著國際旅行可能要到2025年底，才能恢復到2019年的水平，比之前預測的時間晚了半年。艾熙麗表示，「中國遊客並不那麼容易取悅」，國際旅遊景點也需要將體驗升級，以適應中國國內旅遊的競爭。

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