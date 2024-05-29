沒有輸饗食天堂、欣葉！台灣buffet老饕改吃這間：890元水準太高

Google地圖又一實用功能走入歷史！7月中停用、月底直接下架

▲Google 地圖商家資訊欄位上的「即時通訊」功能即將關閉，預計7月底會正式下架。（圖／周淑萍攝）
▲Google 地圖商家資訊欄位上的「即時通訊」功能即將關閉，預計7月底會正式下架。（圖／周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

Google 地圖日前宣布將在今年11月19日關閉網頁版「時間軸」功能，不只如此，商家的檔案上的「即時通訊」功能也即將在7月中停用，同時7月31日會在Google 地圖上正式刪除該功能，未來，用戶搜尋到商家的資訊後就無法直接私詢，只能直接撥打電話店家。

我是廣告 請繼續往下閱讀
使用Google 地圖查訊店家資訊後，會出現一排相關功能，可以直接按下路線導航，或是透過「即時通訊」採用文字的方式和店家聯繫，該功能是在2018年11月導入，服務持續將近6年，官方公布預計在今年7月正式停用。

▲Google 地圖商家檔案上的「即時通訊」7月中停用，７月起正式下架，之後只能用電話和店家聯絡。（圖／翻攝官網）
▲Google 地圖商家檔案上的「即時通訊」功能預計7月中停用，７月起正式下架，之後只能用電話和店家聯絡。（圖／翻攝官網）
Google官網提到從今年7月15日起，用戶無法再透過 Google 與商家發起新的即時通訊對話，現有的對話視窗會顯示相關訊息，通知顧客該功能即將停止服務。預計7月31日起，Google 商家檔案會移除即時通訊功能，商家無法再收到新的即時通訊訊息，之後用戶只能使用「電話」來和店家聯繫。

官方沒有解釋停用該功能的原因，用戶如果想查看商家檔案的即時通訊記錄，可使用 Google 匯出應用程式下載過往記錄，下載期限只到8月30日，之後就會移除所有聊天記錄。同時提醒商家，近期有進行中的即時通訊對話，可以視情況改用其他管道繼續與顧客對話。

Google地圖「抓姦神器」年底關閉！時間軸定位太詳細　內行曝原因

獨／龜山島哥吉拉是他創造的！「異常街景」將席捲全台GoogleMaps

Google Maps驚見「哥吉拉」現身龜山島海域！網掀熱議：太逼真了

LINE「無法顯示來電」有救了！Android用戶快升級　最新版可修復

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載