Google地圖又一實用功能走入歷史！7月中停用、月底直接下架
Google 地圖日前宣布將在今年11月19日關閉網頁版「時間軸」功能，不只如此，商家的檔案上的「即時通訊」功能也即將在7月中停用，同時7月31日會在Google 地圖上正式刪除該功能，未來，用戶搜尋到商家的資訊後就無法直接私詢，只能直接撥打電話店家。
記者周淑萍/綜合報導
使用Google 地圖查訊店家資訊後，會出現一排相關功能，可以直接按下路線導航，或是透過「即時通訊」採用文字的方式和店家聯繫，該功能是在2018年11月導入，服務持續將近6年，官方公布預計在今年7月正式停用。
Google官網提到從今年7月15日起，用戶無法再透過 Google 與商家發起新的即時通訊對話，現有的對話視窗會顯示相關訊息，通知顧客該功能即將停止服務。預計7月31日起，Google 商家檔案會移除即時通訊功能，商家無法再收到新的即時通訊訊息，之後用戶只能使用「電話」來和店家聯繫。
官方沒有解釋停用該功能的原因，用戶如果想查看商家檔案的即時通訊記錄，可使用 Google 匯出應用程式下載過往記錄，下載期限只到8月30日，之後就會移除所有聊天記錄。同時提醒商家，近期有進行中的即時通訊對話，可以視情況改用其他管道繼續與顧客對話。