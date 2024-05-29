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中國軍演劍指賴清德　美智庫：北京欲4年內逼台簽下和平協議

▲中國日前展開圍台軍演，美國智庫分析認為，距離解放軍完成武裝攻擊台灣的準備確實還有很長一段距離，但北京可能會採取其他施壓方式，嘗試逼迫台灣在2028年前與北京簽署和平協議。示意圖，NOWnews合成。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國日前展開圍台軍演，美國智庫分析認為，距離解放軍完成武裝攻擊台灣的準備確實還有很長一段距離，但北京可能會採取其他施壓方式，嘗試逼迫台灣在2028年前與北京簽署和平協議。示意圖，NOWnews合成。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

中國解放軍東部戰區日前展開為期兩天的「聯合利劍-2024A」圍台軍演，今（29）國台辦發言人朱鳳蓮又稱不排除有B、C等規模軍演，強調這是對賴清德「謀獨挑釁的堅決懲戒」；美國智庫分析認為，距離解放軍完成武裝攻擊台灣的準備確實還有很長一段距離，但北京可能會採取其他施壓方式，嘗試逼迫台灣在2028年前與北京簽署和平協議。

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賴清德就職新任總統後，中國解放軍隨即展開包圍台灣的軍演，國台辦更稱軍演「是對台灣地區領導人『5·20』講話謀『獨』挑釁的堅決懲戒，也是對外部勢力縱容支持台獨、干涉中國內政的嚴厲警告」，不過《歐亞時報》報導指出，美國各大智庫普遍認為，雖然解放軍有能力入侵台灣，但這對中國來說卻必須承擔龐大的經濟與軍事壓力，尤其是在如今中國面臨經濟衰退的背景下更是如此。

專研亞太戰略安全議題的美國智庫「東西中心」（East-West Center）資深研究員羅伊（Denny Roy）認為，儘管中國連年提高軍事預算，擁有現代化的軍艦、戰鬥機和導彈，但要成功入侵台灣同時應對來自美國和日本的抵抗，仍需相當長的時間準備，「選擇對台灣開戰對於習近平政府而言幾乎說不通」。

美國外交關係委員會（CFR）近日發表的報告則指出，想運送數十萬名士兵穿越台灣海峽，解放軍將會需要數千艘船隻和數周的時間，台灣則可以利用這段時間攻擊運輸船艦，並做好防止登陸的準備，此外中國若想將軍事資產與戰備資源轉移至東部戰區，這些準備動作應很快就會被察覺到。

對此，美國戰爭研究所（ISW）與美國企業研究所（AEI）分析認為，中國可能改採其他做法，例如在賴清德的第一個任期內實施多項「脈衝」行動，包括發動從空中、海上、訊息、網路、經濟等領域的協同行動，目標就是在2028年前迫使台灣簽署和平協議，逐步讓台灣社會接受併吞。

至於從美方角度來看，美國智庫大西洋理事會的研究員南樂（Lev Nachman）表示，對美國來說，賴清德的就職演說是穩定的信號，顯示他是可被預測的，太平洋論壇中國問題專家藍若思（Elizabeth Freund Larus）也預測，賴清德將持續強化與美國的關係，並利用熟悉美國政壇的副手蕭美琴來鞏固支持；美國國務院和國防部也對中國軍演發表聲明，敦促北京保持克制，認為中共不應利用台灣的民主過渡作為挑釁的藉口。

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