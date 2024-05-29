中國軍演劍指賴清德　美智庫：北京欲4年內逼台簽下和平協議

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專研亞太戰略安全議題的美國智庫「東西中心」（East-West Center）資深研究員羅伊（Denny Roy）認為，儘管中國連年提高軍事預算，擁有現代化的軍艦、戰鬥機和導彈，但要成功入侵台灣同時應對來自美國和日本的抵抗，仍需相當長的時間準備，「選擇對台灣開戰對於習近平政府而言幾乎說不通」。
美國外交關係委員會（CFR）近日發表的報告則指出，想運送數十萬名士兵穿越台灣海峽，解放軍將會需要數千艘船隻和數周的時間，台灣則可以利用這段時間攻擊運輸船艦，並做好防止登陸的準備，此外中國若想將軍事資產與戰備資源轉移至東部戰區，這些準備動作應很快就會被察覺到。
對此，美國戰爭研究所（ISW）與美國企業研究所（AEI）分析認為，中國可能改採其他做法，例如在賴清德的第一個任期內實施多項「脈衝」行動，包括發動從空中、海上、訊息、網路、經濟等領域的協同行動，目標就是在2028年前迫使台灣簽署和平協議，逐步讓台灣社會接受併吞。
至於從美方角度來看，美國智庫大西洋理事會的研究員南樂（Lev Nachman）表示，對美國來說，賴清德的就職演說是穩定的信號，顯示他是可被預測的，太平洋論壇中國問題專家藍若思（Elizabeth Freund Larus）也預測，賴清德將持續強化與美國的關係，並利用熟悉美國政壇的副手蕭美琴來鞏固支持；美國國務院和國防部也對中國軍演發表聲明，敦促北京保持克制，認為中共不應利用台灣的民主過渡作為挑釁的藉口。