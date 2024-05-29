住飯店沒回房睡也出事！顧客「遭罰1.3萬元」傻眼　業者尷尬認了

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湯男在最後要退房時，被飯店經理突然告知，因為看了監視器之後表示：「發現貴賓您夜不歸宿，因此要跟您收取每間每晚人民幣500元（約新台幣2,200元）的價差，三天下來的話就是3,000元（約新台幣13,000元）」。
住客怒控飯店侵犯隱私！「調時差作息遭監控+罰錢」不合理
而湯男得知該消息之後非常傻眼又氣憤，表示自己是因為要調整時差才會沒回飯店睡覺，同時也質疑飯店業者為何可以調閱監視器來查看「住客是否有回房間」，根本是行偷窺之實，嚴重侵犯住客的生活隱私。令人感到意外的是，飯店經理當下並不採納湯男的解釋，直接從押金扣除罰款，還在帳單明細上直接以「房費」名義多收這筆錢，讓湯男相當憤怒。
對此爭議事件，大陸希爾頓集團業者也回應：「由於顧客有簽署承諾書，上方有明確記載，若出現違規轉讓會員禮遇的情況，會收取價差費用，且湯男夜不歸宿，可能是轉讓會員房間，所以才要求補價差，這是保護其他會員權益而做的內部審核。」
不過隨著事件被新聞媒體報導之後，大陸希爾頓客服中心的劉姓主管則說，扣款情況屬實，但真實情況有點複雜，原本劉姓主管承諾會再詳細說明，但截至28日都沒最新回應。至於湯男的罰款後來結果，飯店業者已經全數退回。