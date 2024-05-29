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住飯店沒回房睡也出事！顧客「遭罰1.3萬元」傻眼　業者尷尬認了

▲大陸一名男子日前入住北京的希爾頓酒店，結果因為徹夜未歸飯店睡覺，遭到飯店罰款3000元人民幣（約新台幣13,000元）。（示意圖/取自unsplash）
▲大陸一名男子日前入住北京的希爾頓酒店，結果因為徹夜未歸飯店睡覺，遭到飯店罰款3000元人民幣（約新台幣13,000元）。（示意圖/取自unsplash）

記者張嘉哲/綜合報導

入住飯店被監視還要罰錢！大陸一名男子日前入住北京的希爾頓酒店，然而雖然有預訂飯店，但該男子一整晚都沒有回飯店，沒想到要退房時遭到飯店業者多扣人民幣3,000元（約新台幣13,000元），讓他傻眼到不行，直呼飯店侵犯住客隱私外，還獅子大開口要求住客賠償。對此爭議，希爾頓集團也尷尬出面證實，不過也表示目前已經退回該男被扣的錢。

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綜合陸媒報導，大陸一名湯姓男子日前到北京王府井的希爾頓酒店入住，一共開了2間房間，並且入住3個晚上，不過因為自己要調整時差的關係，到了深夜並沒有回到房間休息，而是狂歡的夜生活，但沒想到這樣的舉動，讓自己惹上被罰錢的麻煩。

湯男在最後要退房時，被飯店經理突然告知，因為看了監視器之後表示：「發現貴賓您夜不歸宿，因此要跟您收取每間每晚人民幣500元（約新台幣2,200元）的價差，三天下來的話就是3,000元（約新台幣13,000元）」。

▲命理師建議，房內多出來的床位要弄亂，以免好兄弟停留。（示意圖／取自Pexels）
▲大陸一名男子因為在調整時差的原因徹夜未歸，結果該舉動卻成了飯店罰款的關鍵，讓他非常傻眼。（示意圖／取自Pexels）
住客怒控飯店侵犯隱私！「調時差作息遭監控+罰錢」不合理

而湯男得知該消息之後非常傻眼又氣憤，表示自己是因為要調整時差才會沒回飯店睡覺，同時也質疑飯店業者為何可以調閱監視器來查看「住客是否有回房間」，根本是行偷窺之實，嚴重侵犯住客的生活隱私。令人感到意外的是，飯店經理當下並不採納湯男的解釋，直接從押金扣除罰款，還在帳單明細上直接以「房費」名義多收這筆錢，讓湯男相當憤怒。

對此爭議事件，大陸希爾頓集團業者也回應：「由於顧客有簽署承諾書，上方有明確記載，若出現違規轉讓會員禮遇的情況，會收取價差費用，且湯男夜不歸宿，可能是轉讓會員房間，所以才要求補價差，這是保護其他會員權益而做的內部審核。」

不過隨著事件被新聞媒體報導之後，大陸希爾頓客服中心的劉姓主管則說，扣款情況屬實，但真實情況有點複雜，原本劉姓主管承諾會再詳細說明，但截至28日都沒最新回應。至於湯男的罰款後來結果，飯店業者已經全數退回。

▲近日有網友分享租屋必備家電清單，分別是烘衣機、微波爐及低週波治療器，貼文曝光後引起許多人共鳴。（示意圖／翻攝Pexels）
▲大陸希爾頓集團業者承認有扣款事項發生，但真實情況難以解釋，目前扣款已經退回給住客。（示意圖／翻攝Pexels）

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