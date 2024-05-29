外資、投信續賣！三大法人賣超231億元　台股跌195點、失守5日線

美股7巨頭執行長收入起底！黃仁勳一年多6成　竟然是「他」領最少

▲輝達執行長黃仁勳薪酬高達3420萬美元，年增超過6成。（圖／擷取自輝達活動官網）
▲輝達執行長黃仁勳薪酬高達3420萬美元，年增超過6成。（圖／擷取自輝達活動官網）

記者鄭妤安/台北報導

美股「7巨頭（The Magnificent 7）」包括微軟、蘋果、Alphabet、亞馬遜、Meta、輝達和特斯拉等科技大廠，總市值約達14兆美元，各公司股價、領導人的薪酬也都備受矚目。外媒《Business Insider》近日盤點「七巨頭」執行長們的收入，其中，蘋果執行長庫克（Tim Cook）去年的總薪酬為6320萬美元，而亞馬遜的Andy Jassy僅獲得約130萬美元。至於「AI教父」輝達執行長黃仁勳薪酬高達3420萬美元，年增超過6成。

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庫克自2016年以來，年基本工資一直保持在300萬美元，去年總薪酬6320萬美元當中涵蓋4690萬美元的股票獎勵，以及1070萬美元的績效獎金，另外還有250萬美元的保全費用、私人飛機的商務和個人旅行費用等其他薪資。事實上，去年薪酬竟比一年前的9940萬美元下降近4成。

▲蘋果2024首場發表會由蘋果執行長庫克開場，先分享Apple Vision Pro產業狀況，同時聚焦本次發表會以iPad 為主角。（圖／翻攝官網）
▲蘋果執行長庫克去年總薪酬6320萬美元。（圖／翻攝官網）
微軟執行長Satya Nadella去年總薪酬為4850萬美元，年降12%，其大部分薪酬與公司業績掛鉤，截至去年12月，他擁有80萬667股公司股票。值得一提的是，根據《彭博》去年針對其收入進行分析，發現在他領導微軟的10年裡，總薪酬超過10億美元。

當紅炸子雞黃仁勳最近一財年獲得3420萬美元的薪酬，其中包括2670萬美元的股票獎勵、400萬美元的現金獎金以及250萬美元的其他費用，相比前一年大增60%。

Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）去年總薪酬達到2440萬美元，相比前一年的2,710萬美元微幅下降，不過，今年2月Meta宣布首次配發股利，每股0.5美元，祖克柏預計將獲得約7億美元的年度股息。

▲Meta執行長兼臉書創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）。（圖／美聯社／達志影像）
▲Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）去年總薪酬達到2440萬美元。（圖／美聯社／達志影像）
Alphabet執行長Sundar Pichai去年薪酬為880萬美元，內含200萬美元的基本工資，以及約677萬美元的私人保全費。

亞馬遜的Andy Jassy去年薪酬為130萬美元，文件顯示，由於過去兩年亞馬遜股價較低且既得股份較少，他在2023年和2022年實現的薪酬明顯低於2021年收到的金額。

而特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk) 2023年的薪酬仍懸而未決，法官拒絕了他560億美元的薪酬方案，理由是該薪酬政策對股東不公平，當初訂下560億天價薪酬的董事會，可能壓根也沒想到馬斯克能夠將市值拉到5000億美元以上，但把近10%公司市值當作CEO薪酬獎勵，確實也是史無前例。公司將於6月13日召開股東大會，會中針對執行長馬斯克的560億美元天價薪酬案進行表決，若表決通過，將締造美國史上最鉅額執行長薪酬案。

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