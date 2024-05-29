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台鋼人氣女神「一粒」獻出第一次！身穿超辣OL制服　挑戰MV首秀

▲台鋼超人氣女神「一粒」（中）今（29）日晚上8點將身穿超辣OL制服，獻出她的螢幕「第一次」，與小男孩樂團一同挑戰MV首秀。（圖／滾石唱片提供）
▲台鋼超人氣女神「一粒」（中）今（29）日晚上8點將身穿超辣OL制服，獻出她的螢幕「第一次」，與小男孩樂團一同挑戰MV首秀。（圖／滾石唱片提供）

記者張一笙／綜合報導

小男孩樂團今（29）日晚間8點推出全新歌曲〈到底行不行〉，歌曲靈感源於身邊朋友苦於「上班打卡制、下班責任制、加班無薪制」的職場生活，透過歌曲抒發「社畜心情」。MV特別邀請台鋼雄鷹超人氣「軟萌」女孩一粒（趙宜莉）主演，消息一公開讓粉絲及歌迷們都十分期待。

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▲一粒在〈到底行不行〉MV中，飾演初入職場的社畜新鮮人。（圖／滾石唱片提供）
▲一粒在〈到底行不行〉MV中，飾演初入職場的社會新鮮人。（圖／滾石唱片提供）
〈到底行不行〉也是一粒的MV首秀，只見一粒身穿超辣OL制服，與身兼多重能力與「斜槓樂團」小男孩樂團一同在MV中演出。拍攝當天，一粒還教團員跳網路爆紅的職棒球員「葉保弟應援舞」，雙方初次見面一拍即合，互動熱絡默契絕佳。

說到創作靈感，小男孩樂團多位團員都曾在職場打滾過，吉他手漢斯透露自己也體驗過「社畜人生」，曾經加班到凌晨4點，回家洗完澡後早上10點再去客戶公司提案。漢斯說自己做過最「反社畜」的事情，就是離開職場、自己創業。現斜槓擔任廣告集團CEO的團長昌哥也分享自己的人生，畢業後第一份工作就在廣告代理商度過「社畜人生」，不過好在因為有這段經歷，才能讓他有能力擔任廣告集團CEO，同時也有靈感以「社畜角度」寫下〈到底行不行〉這首歌曲。

▲一粒在MV中，嘗試演繹從充滿熱情的職場新鮮人，到漸漸被同化的「社畜」。（圖／滾石唱片提供）
▲一粒（前）在〈到底行不行〉MV中，嘗試演繹從充滿熱情的職場新鮮人，到漸漸被同化的「社畜」。（圖／滾石唱片提供）
〈到底行不行〉MV設定如一座卡夫卡筆下的城堡，飾演主角的一粒則是闖入迷宮的社會新鮮人，在歷經磨難後最終不得不被同化成一份子。談起選角過程，團長昌哥透露，雖然知道一粒沒有戲劇經驗，但「直覺她應該可以把社會新鮮人的角色演得很好」，因此透過友人牽線才促成合作經驗。

飾演MV女主角的一粒也說：「演戲最大的挑戰，是要揣摩不同情緒，然後表現出來，和啦啦隊比較外放式的熱情活力應援表演不一樣。」一粒自己也說，還沒加入Wing Stars以前，自己也做過一段時間的上班族，十分懂「社畜」的心境。一粒也十分感謝黃守全導演耐心的引導，讓她能夠呈現「上班族情緒越來越少、最後變得像機器人」的心境。


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