必勝客又要調皮了！新品「庫洛魔法使披薩」員工傻眼：想逼人走？

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原PO本以為會是難度較為簡單的「吉祥物小可」肖像披薩，沒想到拿到配方之後直接傻眼，「一看到主配原物料，長長的德國腸，哇咧，如果是製作主角小櫻或是她的魔杖，難度都很高欸！公司高層你們確定要這樣搞走更多工讀生和幹部？」
隨後也有完整廣告圖在網路上流傳，這位必勝客員工不好的預感或許即將成真，流傳出的廣告DM上，顯示必勝客將與庫洛魔法使聯名推出「必勝魔法套餐」，主角就是小櫻所持的「夢之鑰匙」造型芝心披薩，而吉祥物小可，則變成配餐「小可包」，內線包上抹茶紅豆，套餐還附上「必勝魔法吊飾」，套餐價格為749元。
雖然員工上網抒發哀怨的心聲，但是卻有大量庫洛魔法使迷看到情報早在嗨翻，紛紛留言「這我真的一定會點欸」、「庫洛魔法使迷一定買爆啊」、「可惜沒有小狼」、「我覺得小可包會走鐘」。
必勝客搞怪不是第一次！巨人、粿草仔龜都變成披薩
事實上，台灣必勝客從好幾年之前，就開使不斷挑戰義大利人的極限，最早在2021年推出「香菜皮蛋豬血糕」披薩，後續又有「香菜披薩」接力，到了去年，甚至還與知名動漫《進擊的巨人》聯名，推出「超大型巨人披薩」，直接紅回日本，也讓必勝客在「玩披薩」這條路上越走越遠。
到了今年，必勝客又推出「芝心雙粿草仔龜比薩」、「芝心蛇圈圈披薩」等超級搞怪披薩，新品一推出，總會吸引大量開箱嚐鮮風潮，而即將推出的「庫洛魔法使」披薩，也預期能造成一波開箱熱潮。