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必勝客又要調皮了！新品「庫洛魔法使披薩」員工傻眼：想逼人走？

▲近期又有傳出，必勝客將與動漫「庫洛魔法使」聯名，推出「小櫻魔杖」披薩。（圖／翻攝PTT）
▲近期又有傳出，必勝客將與動漫「庫洛魔法使」聯名，推出「小櫻魔杖」披薩。（圖／翻攝PTT）

記者潘毅／綜合報導

知名連鎖披薩品牌必勝客又要突破極限！過去才推出「草仔龜」、「進擊的巨人」等趣味性十足的披薩，近期又有傳出，必勝客將與動漫「庫洛魔法使」聯名，推出「小櫻魔杖」披薩，畫面曝光更讓員工上網哀嚎：「確定要這樣搞走更多工讀生和幹部？」

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必勝客又放飛自我！一位員工在臉書「靠北必勝客」上抱怨，「公司真的瘋了，繼去年與巨人聯名，紙盒加披薩，今年換跟庫洛魔法使聯名，想來披薩又會作其中的角色。」

▲一位員工在臉書「靠北必勝客」上抱怨，字句間透露了公司即將與「庫洛魔法使」推出聯名披薩。（圖／翻攝靠北必勝客）
▲一位員工在臉書「靠北必勝客」上抱怨，字句間透露了公司即將與「庫洛魔法使」推出聯名披薩。（圖／翻攝靠北必勝客）
原PO本以為會是難度較為簡單的「吉祥物小可」肖像披薩，沒想到拿到配方之後直接傻眼，「一看到主配原物料，長長的德國腸，哇咧，如果是製作主角小櫻或是她的魔杖，難度都很高欸！公司高層你們確定要這樣搞走更多工讀生和幹部？」

隨後也有完整廣告圖在網路上流傳，這位必勝客員工不好的預感或許即將成真，流傳出的廣告DM上，顯示必勝客將與庫洛魔法使聯名推出「必勝魔法套餐」，主角就是小櫻所持的「夢之鑰匙」造型芝心披薩，而吉祥物小可，則變成配餐「小可包」，內線包上抹茶紅豆，套餐還附上「必勝魔法吊飾」，套餐價格為749元。

雖然員工上網抒發哀怨的心聲，但是卻有大量庫洛魔法使迷看到情報早在嗨翻，紛紛留言「這我真的一定會點欸」、「庫洛魔法使迷一定買爆啊」、「可惜沒有小狼」、「我覺得小可包會走鐘」。

▲小櫻所持的「夢之鑰匙」造型芝心披薩，而吉祥物小可，則變成配餐「小可包」。
▲小櫻所持的「夢之鑰匙」造型芝心披薩，而吉祥物小可，則變成配餐「小可包」。（圖／翻攝PTT）
必勝客搞怪不是第一次！巨人、粿草仔龜都變成披薩

事實上，台灣必勝客從好幾年之前，就開使不斷挑戰義大利人的極限，最早在2021年推出「香菜皮蛋豬血糕」披薩，後續又有「香菜披薩」接力，到了去年，甚至還與知名動漫《進擊的巨人》聯名，推出「超大型巨人披薩」，直接紅回日本，也讓必勝客在「玩披薩」這條路上越走越遠。

▲必勝客今年推出的「草仔粿披薩」成品。（圖/爆廢2公社）
▲必勝客今年推出的「草仔粿披薩」成品。（圖/爆廢2公社）
到了今年，必勝客又推出「芝心雙粿草仔龜比薩」、「芝心蛇圈圈披薩」等超級搞怪披薩，新品一推出，總會吸引大量開箱嚐鮮風潮，而即將推出的「庫洛魔法使」披薩，也預期能造成一波開箱熱潮。

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