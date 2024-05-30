技嘉科技AI特展來了！不只機器人會用AI　地點、亮點懶人包一次看

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AI藝術展區！國內外生成式AI藝術家大交流
技嘉科技邀請國內外知名的生成式 AI 藝術家，包含由蔡宏賢（台灣）和林欣傑（香港）創立的超維度（Dimension +）新媒體藝術創作團隊、來自巴西聖保羅 VJ Suave 工作室，運用三輪車將愛投影到城市每個角落的新媒體藝術家 Ygor Marotta，及台灣新生代新媒體藝術家魏廷宇（Tim Wei），參觀者將能進行一場豐富的感官之旅，藝術家亦會現身分享作品創作者內心世界及使用技嘉 AI PC 整合協作的過程，表達虛實之間的藝術與美學創意的對話，如何透過科技將創作者的吉光片羽，與世界連結。
VS AI 街頭對戰！傳統遊樂場融合突破
技嘉科技本次攜手 Hello World 初未來有限公司，挑戰、突破傳統藝術的表達方式，以目前最熱門的文生圖 AI 應用，透過技嘉 AI PC 穩定強大的運算能力，結合超狂大型遊戲街機格鬥概念，打造獨特具有創意的對戰系統，將遊樂場懷舊氛圍與生成式 AI 絕妙融合，誠摯邀請遊戲玩家與新世代 AI 詠唱師 （Prompt Engineer）一起溫故知新。
「GIGABYTE | VS AI 街頭對戰」AI生成競賽總決賽將在6月1日進行8強實體對戰，5月30日前至活動網站完成冠軍預測有機會可以獲得技嘉 M27Q 電競螢幕，凡有參加「預測冠軍投票活動」的投票者，將於5月31日收到特別的邀請函，邀請參加「GIGABYTE AI 新紀元，人類 X 藝術 X 科技」特展，於活動時間之內至特展服務台，出示邀請函即可獲得 AORUS 精美禮物。
AI 不再只有機器人！生活應用遍及你我周圍
AI 已經不再像過往一樣充滿距離感，或是停留在「機器人」的印象，舉凡遊戲、音樂、數位藝術與設計、內容設計、影像處理、程式開發、工作生產力相關等領域，許多企業、工作室紛紛投入 AI 協作來縮短工作時間，不僅透過 AI 優化內容來加速繁複的工作流程，也節省了人力成本。本區設置各項生活中的情境，透過技嘉 AI PC 帶領消費者體驗不設限的 AI 應用，如何建立在日常生活中並帶來助益，輕鬆展開 AI 生活起點。
本次特別邀請三次獲得艾美獎提名的電影製作人 Hugh Hou 擔任 AI 生活應用區策展人，採用最新 AI 科技，分享最新的沈浸式影片的一站式專業工作流程，將幫助影像玩家探索、學習與創造更多不設限的內容；無獨有偶，技嘉科技也攜手生成式 AI 生態系領導者 NVIDIA，展出一系列 GeForce RTX 顯示卡的殺手級 AI 應用。
技嘉科技AI特展必去！好禮、點心免費拿不完！
特展期間，6月1日至6月2日開放一般消費者自由參觀，消費者凡於 AI 生活應用區完成指定體驗並拍照上傳分享至個人社群，即可兌換限量法朋烘焙甜點坊點心，還有機會贏得價值 $49,900元的 AORUS 16X AI 電競筆電等豐富獎品，每日前50名進場參觀者，還可再獲得 AERO 炫彩提袋乙個。
除了在應用區深入了解 AI 技術，還可實際體驗 VS AI 街頭對戰機台，挑戰者可以透過技嘉 AI PC 的強大運算能力發揮創意參與對戰，贏家有機會獲得 AI 生成線上課程，6月2日也邀請了超人氣實況主赤鬼伯伯到現場與粉絲互動。
作為科技創新的領航者，技嘉科技致力於研發極致效能的電腦硬體產品及解決方案，持續推進電腦遊戲、專業創作和企業市場的科技進步。產品線涵蓋高端主機板、顯示卡、筆記型電腦和螢幕等電腦周邊，每一款產品都是對卓越品質和極致效能的承諾，今年技嘉科技憑藉獨家 AI Nexus 技術及與 NVIDIA 和 Microsoft 的深度合作，逐步鞏固其在 AI PC 市場的領導地位。
技嘉科技熱烈歡迎所有科技愛好者及藝術鑒賞者參加此次盛會，一同體驗人工智慧帶來的科技與藝術革新。
「GIGABYTE AI 新紀元，人類 X 藝術 X 科技」特展資訊：
活動地點：華山1914文化創意產業園區西一館
活動時間：
6/1（六）至6/2（日）11:00-20:00 開放一般消費者自由參觀
6/3（一）至6/5（三）09:00-18:00 媒體、客戶夥伴預約參觀（不開放消費者參觀）
活動時程：
6/1（六）12:00-15:00 GIGABYTE｜VS AI街頭對戰 8強總決賽
6/2（日)）14:00-16:00 人氣實況主-赤鬼伯伯粉絲互動
詳細資訊請參考活動網頁：https://www.2024gigabyteai.com/