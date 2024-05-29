花蓮震後獎勵旅遊！自由行住宿6/1起「平日每房補助1000元」

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第1階段活動從花蓮開跑，自由行旅客於6月1日起入住花蓮縣合法旅宿，平日（週一至週四）每房每晚最高補助1000元、假日（週五至週日及國定假日）每房每晚最高補助500元，於入住當日由旅宿業者現場折抵金額予旅客。
第2階段活動臺東8月1日開始，限平日（週一至週四）每房每晚最高補助1000元，優惠活動至9月30日止，獎助經費預算用罄時，觀光署得提前公告停止申請獎助。
觀光署說明，本國國民且為個別旅客住宿花蓮縣或臺東縣有參加本活動之旅宿業，每人的身分證統一編號限使用1次（舉例：旅客如已於花蓮使用優惠折抵，則無法再於臺東使用優惠折抵），且每房每晚僅能抵用一組身分證統一編號。限制每人身分證統一編號使用次數，可讓更多民眾有機會使用優惠折抵，且以2人出遊為例，每房每晚僅能抵用一組身分證統一編號，尚不影響民眾出遊花蓮或台東選擇，且可鼓勵更多民眾前往花東振興當地觀光。
目前觀光署已開放花蓮縣旅宿業者線上報名，業者經花蓮縣政府審核通過後即具參加資格。民眾可自5月28日上午11時起由臺灣旅宿網連結至「交通部觀光署振興花蓮震後獎勵旅遊個別旅客住宿優惠活動」專區查詢有參加活動之旅宿業名單及相關活動QA規定，亦可先上傳身分證或健保卡正面圖檔，便於入住旅宿時查詢使用資格。
觀光署提醒，業者應注意將住宿房價資訊充分揭露，勿因優惠活動而調高房價，另「個別旅客住宿優惠活動」之優惠折抵是否可與業者自辦優惠方案合併使用，業者亦應主動公開資訊供旅客知悉，避免引起旅客誤會而衍生消費糾紛。如民眾發現業者確有哄抬房價之情形，可檢具事證向花蓮縣政府檢舉，倘查證屬實，將終止該業者參與本活動之權利及取消其活動資格；如有消費爭議，亦可洽地方政府消保單位協助處理。