與客戶共創價值！中鋼成功開發熱衝壓成形AO塗層材汽車用鋼

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王錫欽說，中鋼近期成功開發熱衝壓成形AO (Anti-Oxidation，抗氧化)塗層材汽車用鋼，包括15B22及15B36兩項產品，此鋼材經過熱衝壓及模內淬火後，可獲全麻田散鐵組織，不僅抗拉強度超過1470MPa，是一般軟鋼的3至4倍，伸長率大於5%，另具抗高溫氧化特性，可省略噴砂除銹製程，創造減碳效益，以及有助提升汽車部件尺寸精度，有望引領汽車製造業未來邁向新一波低碳變革。
王錫欽並說，因應2050碳中和趨勢，全球各大車廠在符合車體結構安全性下，持續推陳出新環保節能車款，並積極應用車體輕量化材料，以降低汽車能耗及排碳量，在熱衝壓技術普遍運用後，突破鋼材在車體部件的發展，擴增至汽車前後保險桿、A柱、B柱、前後大樑、車頂橫樑、車門防撞樑等，並成為國際汽車廠的主流結構件。
王錫欽指出，隨著歐美車廠於亞洲建立熱衝壓生產基地，中鋼也結合國內企業於屏東成立宏利公司，並應用所開發的熱衝壓技術，生產製成B柱等汽車部件，創造銷售實績，積極搶占市場商機，展望未來，中鋼將持續致力跨世代汽車用鋼之創新開發，除了不斷擴大產品尺寸範圍，滿足不同車型需求，也期許在電動車動力系統、車體結構及電池系統中扮演多元材料供應者的角色，實踐中鋼「與客戶共創價值」願景。