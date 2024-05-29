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AnyMind完成收購馬來西亞電商賦能公司！估Q3為團隊帶進收益

▲跨國科技公司AnyMind於今年3月首次宣布收購馬來西亞電子商務賦能公司Arche Digital，並於今（29）日表示完成收購。（圖／AnyMind提供）
▲跨國科技公司AnyMind於今年3月首次宣布收購馬來西亞電子商務賦能公司Arche Digital，並於今（29）日表示完成收購。（圖／AnyMind提供）

記者鄭妤安/台北報導

跨國科技公司AnyMind於今年3月首次宣布收購馬來西亞電子商務賦能公司Arche Digital，並於今（29）日表示完成收購。這是AnyMind自創辦以來的第9次收購，Arche Digital預計將從2024年第3季度（2024年7月起）開始為AnyMind Group帶來收益。

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Arche Digital 創立於2015年，服務包括L’Occitane en Provence、SC Johnson、Melvita、Elemis和Yale在內的品牌進行電子商務策略開發、電子商務營運、倉庫和物流管理、線上商店營運、行銷和客服等。

AnyMind表示，未來Arche Digital會繼續以其品牌在馬來西亞營運，其客戶將能使用AnyMind Group的資源，包括技術平台以及遍及亞太地區的在地市場營運團隊。

針對收購後的規劃，AnyMind將首先向Arche Digital的客戶推出其電商管理平台AnyX、網紅行銷平台AnyTag 和對話式商務平台 AnyChat ，再進一步結合 Arche Digital 的當地物流運送能力以及AnyMind Group 的全球物流平台 AnyLogi ，為當地物流服務帶來加乘效果。

Arche Digital的創辦人暨總經理Steven Tan將在AnyMind Group的領導團隊中擔任管理職位，他表示，盼公司在業務價值鏈上開拓更多可能性，看見AnyMind的技術能力和規模，相信收購的決定將會對客戶帶來更多好處，隨著馬來西亞的電商市場預計今年將以兩位數成長，客戶現在擁有最好的資源來快速成長。

AnyMind Group的創辦人Kosuke Sogo提到，收購Arche Digital強化了AnyMind在馬來西亞的營運能力，特別是在電子商務營運和物流專業知識方面，們尤其期待加強馬來西亞品牌的海外跨境機會、並將國際品牌引入馬來西亞，就像AnyMind透過印尼電商賦能公司DDI提供給印尼市場的一樣；收購Arche Digital是繼2023年完成對印尼DDI的收購後，第2次收購電子商務賦能公司。

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