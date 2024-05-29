AnyMind完成收購馬來西亞電商賦能公司！估Q3為團隊帶進收益

我是廣告 請繼續往下閱讀
AnyMind表示，未來Arche Digital會繼續以其品牌在馬來西亞營運，其客戶將能使用AnyMind Group的資源，包括技術平台以及遍及亞太地區的在地市場營運團隊。
針對收購後的規劃，AnyMind將首先向Arche Digital的客戶推出其電商管理平台AnyX、網紅行銷平台AnyTag 和對話式商務平台 AnyChat ，再進一步結合 Arche Digital 的當地物流運送能力以及AnyMind Group 的全球物流平台 AnyLogi ，為當地物流服務帶來加乘效果。
Arche Digital的創辦人暨總經理Steven Tan將在AnyMind Group的領導團隊中擔任管理職位，他表示，盼公司在業務價值鏈上開拓更多可能性，看見AnyMind的技術能力和規模，相信收購的決定將會對客戶帶來更多好處，隨著馬來西亞的電商市場預計今年將以兩位數成長，客戶現在擁有最好的資源來快速成長。
AnyMind Group的創辦人Kosuke Sogo提到，收購Arche Digital強化了AnyMind在馬來西亞的營運能力，特別是在電子商務營運和物流專業知識方面，們尤其期待加強馬來西亞品牌的海外跨境機會、並將國際品牌引入馬來西亞，就像AnyMind透過印尼電商賦能公司DDI提供給印尼市場的一樣；收購Arche Digital是繼2023年完成對印尼DDI的收購後，第2次收購電子商務賦能公司。