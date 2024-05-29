百萬YTR大蛇丸半年狠甩31kg！超狂飲控菜單價格曝光：2餐就破千
在YouTube平台上有110萬人追蹤的網紅大蛇丸去年8月開始減肥，截至目前為止，已經甩掉31.2公斤。近日，大蛇丸透過影片分享自己的水煮飲控套餐，並且特別選擇運動的日子拍攝。大蛇丸的影片曝光後，並表示他的食物內容：「2餐就要破千！」引發不少粉絲們討論。
記者張一笙／綜合報導
大蛇丸日前透過影片展示自已的減重成果，並分享飲食菜單，表示自己有運動時就會到便利商店買御飯糰、茶葉蛋、水果及豆漿，並且一次透過3顆御飯糰來補充澱粉，並開心地表示這是他一天當中最快樂的一餐。
接著，大蛇丸回家後會準備3肉2菜，並且將所有食物丟進同一個鍋子裡水煮到熟透，肉類部分會搭配胡椒鹽或黑胡椒吃，菜類則選擇搭配薄鹽將來調味，半夜如果肚子餓就另外吃1至2個優格。大蛇丸感嘆道，這樣每餐吃下來就要500多元，花費其實很高，但他願意為了健康而減重，並笑說自己以前真的「吃米不知米價」。
不少粉絲看完以後笑著表示：「你的水煮真的是財力雄厚的那種內」、「佩服你的毅力，加油」、「自己煮真的會比較貴」、「要飲控口袋也要夠深哪」大蛇丸也說自己現在目標就是降到2位數（100公斤以下），如今已經習慣了無糖的生活，讓人不禁佩服他的毅力與自制力。