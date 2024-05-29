主人惡整愛犬爆紅！汪星人狂背黑鍋　牠被罵氣炸：人類不是好東西

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而小胖則露出一臉無言的表情，隨後飼主表示：「我跟媽說是你打破的，叫媽給你罵一頓，事成之後給你買好吃的，行不行？行的話握手」，而小胖也真的握手成交，結果在握手瞬間，就被主人拖到廚房打破碗的現場，主人便開始大叫「媽！妳快過來看，小胖打破碗了妳看」
隨後小胖著急的想逃離現場，似乎反悔之前跟主人的協議，眼見主人媽媽過來關切，小胖憤怒的吠叫，並且露出兇狠表情，想要澄清不是自己打破碗。而除了該影片外，還有主人故意餵狗吃東西栽贓小胖偷吃、弄倒家中東西都說是小胖弄倒的，甚至塞媽媽東西給小胖，再栽贓是她咬壞、偷媽媽東西，每次都讓小胖氣到牙癢癢的，但這些影片觀看數最高有達到220萬觀看，非常的驚人，人氣相當高。
影片已經有了固定觀眾收看，不少狗奴都笑翻表示「小胖：人類真的不是個好東西」、「小胖真的表情很豐富，太好笑了」、「小胖：你別相信他啊！他是騙子」、「小胖：你真的比我更像狗」、「每次看小胖的影片都好療癒！太好笑了」、「這主人真的玩上癮了，同樣的套路小胖都會中招」。
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♬ 欢乐多 - 初夏微凉