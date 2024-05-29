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主人惡整愛犬爆紅！汪星人狂背黑鍋　牠被罵氣炸：人類不是好東西

▲大陸飼主養了一隻黃汪名為「小胖」，日常惡搞小胖是主人的興趣，結果在網路上爆紅。（圖/Tik Tok）
▲大陸飼主養了一隻黃汪名為「小胖」，日常惡搞小胖是主人的興趣，結果在網路上爆紅。（圖/Tik Tok）

記者張嘉哲/綜合報導

家裡有養寵物的小主人們有時為了增進和貓貓、狗狗的感情，常常會做出一些惡整寵物的舉動，讓愛寵滿臉問號也相當不解，像是前陣子超紅的「回家故意不摸貓、不摸狗」挑戰，可真是傷了不少貓貓、狗狗的心。然而大陸一名飼主最近在社群平台上，狂發自己惡搞愛犬的影片，結果人氣紅不讓，但也讓該汪星人相當崩潰，因為該主人的惡搞路線是「栽贓」行為，讓牠每次都被主人媽媽斥責，只能狂吠、擺出兇狠表情抗議，讓不少狗奴笑翻。

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一名大陸飼主家裡養了一隻黃汪星人名為「小胖」，小胖平日看起來溫馴又可愛，偏偏有個愛惡整牠的主人，只見社群上貼出的許多影片都是走「栽贓路線」，最經典的就是某次該飼主在廚房不小心打破碗，於是就走到小胖身邊說：「小胖我和你說個事，我在廚房打破了碗，你作為我朋友，你幫我忙，幫我扛個事。」

▲主人自己打破碗還要愛犬幫忙扛！一到廚房主人立刻大喊媽媽，告狀是小胖打破碗，讓小胖非常傻眼。（圖/Tik Tok）
▲主人自己打破碗還要愛犬幫忙扛！一到廚房主人立刻大喊媽媽，告狀是小胖打破碗，讓小胖非常傻眼。（圖/Tik Tok）
而小胖則露出一臉無言的表情，隨後飼主表示：「我跟媽說是你打破的，叫媽給你罵一頓，事成之後給你買好吃的，行不行？行的話握手」，而小胖也真的握手成交，結果在握手瞬間，就被主人拖到廚房打破碗的現場，主人便開始大叫「媽！妳快過來看，小胖打破碗了妳看」

隨後小胖著急的想逃離現場，似乎反悔之前跟主人的協議，眼見主人媽媽過來關切，小胖憤怒的吠叫，並且露出兇狠表情，想要澄清不是自己打破碗。而除了該影片外，還有主人故意餵狗吃東西栽贓小胖偷吃、弄倒家中東西都說是小胖弄倒的，甚至塞媽媽東西給小胖，再栽贓是她咬壞、偷媽媽東西，每次都讓小胖氣到牙癢癢的，但這些影片觀看數最高有達到220萬觀看，非常的驚人，人氣相當高。

▲該飼主也會弄倒其他家裡的東西栽贓給愛犬小胖，讓小胖狂背黑鍋被罵，氣得小胖露出兇狠表情吠叫。（圖/Tik Tok）
▲該飼主也會弄倒其他家裡的東西栽贓給愛犬小胖，讓小胖狂背黑鍋被罵，氣得小胖露出兇狠表情吠叫。（圖/Tik Tok）
影片已經有了固定觀眾收看，不少狗奴都笑翻表示「小胖：人類真的不是個好東西」、「小胖真的表情很豐富，太好笑了」、「小胖：你別相信他啊！他是騙子」、「小胖：你真的比我更像狗」、「每次看小胖的影片都好療癒！太好笑了」、「這主人真的玩上癮了，同樣的套路小胖都會中招」。

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