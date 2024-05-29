影／英國瘋狂滾起司大賽！衝陡坡根本停不住 冠軍選手：滾就對了
英國一年一度的「滾起司大賽（Cheese Rolling Race）」日前在格洛斯特（Gloucester）附近的庫柏山（Cooper's Hill）登場，參賽者從陡坡上追逐往下滾的起司，誰先抓到起司或是誰最先衝到坡底就是贏家，但由於山坡實在太陡峭，絕大多數參賽者最後都會翻滾不止，而已經拿下兩次女子賽事冠軍的美國選手艾比（Abby Lampe）也表示，獲勝秘訣很簡單，「滾就對了！」
記者倪浩軒/綜合報導
綜合外媒報導，滾起司大賽的歷史悠久，規則簡單，參賽者就是從約180公尺高的坡上追逐一塊滾下山丘的起司，但由於比賽過程的刺激性，吸引許多人從世界各地前來共襄盛舉。
滾起司大賽究竟發源於何時已不可考，至少在1826年就已經記載在當地文獻，且那時就被稱為是一個「古老的傳統」了。最常見的兩種起源說法一是為了祈求豐收，二是牧民藉由比賽來決定放牧權歸屬。無論如何，時至今日滾起司大賽已經成為一種純粹的「極限運動」。
雖然受到許多民眾喜歡，但由於每年比賽都會產生大量傷患，滾起司大賽其實也伴隨爭議，不過除了發生重大事件，像曾因新冠疫情暫停外，滾起司大賽每年總會如期舉辦，且吸引上萬位觀眾到庫柏山見證參賽者們的勇氣。
去年奪得女子組冠軍的埃爾吉（Emma Elgee）透露，自己賽後遍體鱗傷，且還有輕微的腦震盪症狀。埃爾吉來自加拿大，為了參賽特別前往英國。埃爾吉回憶奪冠後自己成為當地名人，吸引許多媒體採訪。埃爾吉說她會將滾起司大賽推薦給任何想要追求刺激的人，但是比賽過程確實可能會很危險，必須要事先考慮清楚。