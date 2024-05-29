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端午節令食品「五毒餅」 台中糕餅公會製做「以毒剋毒」

▲端午節前夕， 台中糕餅公會製做節令食品「五毒餅」，象徵以毒剋毒為民眾祈平安。（圖／記者金武鳳攝，2024.5.29)
▲端午節前夕， 台中糕餅公會製做節令食品「五毒餅」，象徵以毒剋毒為民眾祈平安。（圖／記者金武鳳攝，2024.5.29)

記者金武鳯/台中報導

端午節不只要吃粽子，依照北方傳統習俗，還要吃特有節令食品「五毒餅」。，象徵趨吉避邪，端午節前夕，台中市觀旅局與台中市糕餅商業同業公會，邀請資深製餅師廖東榮，現場製作直徑72公分的巨大「五毒餅」，再由雕塑家王松冠繪製五毒圖案，重現百年糕餅應景外，也呼籲民眾在炎炎夏日注意食安，平安歡度端午佳節。

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公會理事長蔡萬財介紹傳統習俗，端午必吃的節令食品「五毒餅」。他強調，這款幾近失傳的糕餅，名稱聽起來雖然有點奇特，實際上是傳統酥餅，內餡有綠豆沙、棗泥、蓮子和山楂等，全是夏令養生食材，具有清涼解熱功效，吃來美味爽口。

▲端午節前夕，台中市觀旅局與台中市糕餅商業同業公會製做「五毒餅」，象徵以毒剋毒求平安。（圖／記者金武鳳攝，2024.5.29)
▲端午節前夕，台中市觀旅局與台中市糕餅商業同業公會製做「五毒餅」，象徵以毒剋毒求平安。（圖／記者金武鳳攝，2024.5.29)
由資深製餅師廖東榮親手製作的「五毒餅」，餅皮上還印有蠍子、蛇、蜈蚣、壁虎和蟾蜍等五種毒蟲圖樣，象徵「以毒剋毒」。此外，他還製作一個超大五毒餅，重達7斤，光是食材就花費不貲，須要雙人才抬得動，今天亮相，並邀來巧扮青蛇與白蛇應景，提前歡度端午節。五毒餅在元明商店限量販售，即日起開放預購。

台中公會蔡萬財理事長表示，糕餅是台中市重要產業，多年來在市府積極推廣下，已成功塑造台中市為百年糕餅之都形象。為維護台中糕餅品牌價值，公會從源頭把關，每年至少舉辦三場以上講習活動，並與外縣市合作，定期更新政府食安規範和原料黑名單，今天還應景製作「五毒餅」，以「驅毒」象徵中市糕餅業者對於產品的自我要求與把關決心。

▲五毒餅是傳統酥餅，內餡有綠豆沙、棗泥、蓮子和山楂等，全是夏令養生食材，具有清涼解熱功效。（圖／記者金武鳳攝，2024.5.29)
▲五毒餅是傳統酥餅，內餡有綠豆沙、棗泥、蓮子和山楂等，全是夏令養生食材，具有清涼解熱功效。（圖／記者金武鳳攝，2024.5.29)
此外，蔡理事長也指出，炎炎夏日，高溫潮濕環境下，食物容易變質，民眾除了要自我提高食安意議，建議在選購糕餅時，要特別注意選擇有標示原料來源店家，並要求店家提供檢驗證明，將風險降到最低。

▲端午節令食品「五毒餅」限量上市，台中元明商店即日起接受預購。（圖／記者金武鳳攝，2024.5.29)
▲端午節令食品「五毒餅」限量上市，台中元明商店即日起接受預購。（圖／記者金武鳳攝，2024.5.29)
中市府觀旅局陳美秀局長表示，為推動糕餅與觀光產業結合，市府觀旅局將於7至10月舉辦「2024台中國際糕豐會」系列活動，結合霧峰、豐原的人文特色與古蹟景點，以在地糕餅、茶香和咖啡為元素，歡迎大家在端午佳節期間前來台中旅遊，品味當地美食之外，伴手台中百年糕餅回家分享親朋好友，更多資訊請上台中觀光旅遊網(https://travel.taichung.gov.tw/)查詢。
 



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