端午節令食品「五毒餅」 台中糕餅公會製做「以毒剋毒」

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由資深製餅師廖東榮親手製作的「五毒餅」，餅皮上還印有蠍子、蛇、蜈蚣、壁虎和蟾蜍等五種毒蟲圖樣，象徵「以毒剋毒」。此外，他還製作一個超大五毒餅，重達7斤，光是食材就花費不貲，須要雙人才抬得動，今天亮相，並邀來巧扮青蛇與白蛇應景，提前歡度端午節。五毒餅在元明商店限量販售，即日起開放預購。
台中公會蔡萬財理事長表示，糕餅是台中市重要產業，多年來在市府積極推廣下，已成功塑造台中市為百年糕餅之都形象。為維護台中糕餅品牌價值，公會從源頭把關，每年至少舉辦三場以上講習活動，並與外縣市合作，定期更新政府食安規範和原料黑名單，今天還應景製作「五毒餅」，以「驅毒」象徵中市糕餅業者對於產品的自我要求與把關決心。
此外，蔡理事長也指出，炎炎夏日，高溫潮濕環境下，食物容易變質，民眾除了要自我提高食安意議，建議在選購糕餅時，要特別注意選擇有標示原料來源店家，並要求店家提供檢驗證明，將風險降到最低。
中市府觀旅局陳美秀局長表示，為推動糕餅與觀光產業結合，市府觀旅局將於7至10月舉辦「2024台中國際糕豐會」系列活動，結合霧峰、豐原的人文特色與古蹟景點，以在地糕餅、茶香和咖啡為元素，歡迎大家在端午佳節期間前來台中旅遊，品味當地美食之外，伴手台中百年糕餅回家分享親朋好友，更多資訊請上台中觀光旅遊網(https://travel.taichung.gov.tw/)查詢。