12強完整賽程公布！中華隊完美安排11/13首戰韓國　全大巨蛋晚場

籃球／培育亞運金牌！ABSOLUTE 3x3聯盟6月開幕　首度移師花東

▲杭州亞運3x3選手出席記者會，左起江均、汪哲宇、余祥平和陳昱潔。(圖/ABSOLUTE3x3提供)
▲杭州亞運3x3選手出席記者會，左起江均、汪哲宇、余祥平和陳昱潔。(圖/ABSOLUTE3x3提供)

記者廖聿偉/綜合報導

台灣三對三籃球賽事最高殿堂ABSOLUTE 3x3聯盟開幕戰將於6月1日在臺中火車站二樓大平台開打，今年將進行9回合賽事，除了前進6都之外，也將第一次開拔至花東地區，由臺灣港務公司花蓮分公司提供場地，屆時將在花蓮港碼頭進行賽事，希望透過ABSOLUTE 3x3的賽事為地震災後的花蓮注入活力。

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本季ABSOLUTE 3x3透過3x3世界排名第1的球員Strahinja推薦，聘請賽爾維亞籍的教練Sanjin Balas來臺指導聯盟球隊，眾所皆知賽爾維亞籃球一直以來是世界強權，自FIBA3x3開始推廣後，世界霸主的地位無人能撼動。

Sanjian之前曾擔任中國3x3超三職業聯盟無錫隊教練且為中國3x3國家隊技術顧問，並長年為維塞爾維亞3x3國家隊及3x3世界排名第一的Ub隊教練團成員。Sanjin預計5月底至10月中停留在臺灣，ABSOLUTE 3x3希望透過Sanjian的指導，讓聯盟球隊增加3x3的正確觀念及吸收最新最有效的訓練方式。

規劃中華男女亞運3x3培訓隊

2024 ABSOLUTE 3x3聯盟賽，將3-4個回合男子組比賽升級成FIBA3x3 Lite Quest賽事，這幾個回合的冠軍隊伍將參加FIBA 3x3第二高等級的挑戰賽。第9回合年度總冠軍賽將升級成FIBA3x3 Quest賽事，冠軍隊伍將參加FIBA 3x3最高等級的大師賽。另總冠軍賽前3名隊伍將取得FIBA 3x3臺北挑戰賽參賽資格。女子組則會與FIBA3x3爭取參加最高等級的女子系列賽事。

去年ABSOLUTE 3x3配合體育署及中華籃協的計畫，規劃中華男女亞運3x3培訓隊用以賽代訓的方式加入ABSOLUTE 3x3聯盟賽，培訓隊歷經了8回合40場左右的賽事增加比賽經驗，並熟悉FIBA 3x3賽事進行模式，也體驗不同地點及各種天氣狀況變化，能在不同環境條件下快速地進入比賽狀況，經過一個賽季的磨練，最終不負眾望在杭州亞運一舉奪得男子金牌及女子第四名，ABSOLUTE 3x3未來也會持續的與體育署及中華籃協持續的配合，將臺灣3x3推往更高的殿堂。

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