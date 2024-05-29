籃球／培育亞運金牌！ABSOLUTE 3x3聯盟6月開幕　首度移師花東

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Sanjian之前曾擔任中國3x3超三職業聯盟無錫隊教練且為中國3x3國家隊技術顧問，並長年為維塞爾維亞3x3國家隊及3x3世界排名第一的Ub隊教練團成員。Sanjin預計5月底至10月中停留在臺灣，ABSOLUTE 3x3希望透過Sanjian的指導，讓聯盟球隊增加3x3的正確觀念及吸收最新最有效的訓練方式。
規劃中華男女亞運3x3培訓隊
2024 ABSOLUTE 3x3聯盟賽，將3-4個回合男子組比賽升級成FIBA3x3 Lite Quest賽事，這幾個回合的冠軍隊伍將參加FIBA 3x3第二高等級的挑戰賽。第9回合年度總冠軍賽將升級成FIBA3x3 Quest賽事，冠軍隊伍將參加FIBA 3x3最高等級的大師賽。另總冠軍賽前3名隊伍將取得FIBA 3x3臺北挑戰賽參賽資格。女子組則會與FIBA3x3爭取參加最高等級的女子系列賽事。
去年ABSOLUTE 3x3配合體育署及中華籃協的計畫，規劃中華男女亞運3x3培訓隊用以賽代訓的方式加入ABSOLUTE 3x3聯盟賽，培訓隊歷經了8回合40場左右的賽事增加比賽經驗，並熟悉FIBA 3x3賽事進行模式，也體驗不同地點及各種天氣狀況變化，能在不同環境條件下快速地進入比賽狀況，經過一個賽季的磨練，最終不負眾望在杭州亞運一舉奪得男子金牌及女子第四名，ABSOLUTE 3x3未來也會持續的與體育署及中華籃協持續的配合，將臺灣3x3推往更高的殿堂。