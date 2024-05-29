國產香蕉新供應鏈建立！農糧署：即日起連鎖早餐店拉亞漢堡吃得到
農業部農糧署為推廣國產香蕉，今（29）日輔導香蕉策略聯盟成員與全日物流股份有限公司、伊斯萃股份有限公司合作，即日起於全國拉亞漢堡450家門市供應國產香蕉，販售國產新鮮、高品質單根香蕉，成功將國產香蕉導入早餐連鎖品牌通路，並建立完整供應體系，未來持續研發以香蕉入菜的全新特色餐點。
記者林莞茜／綜合報導
農糧署指出，早餐是每個人開啟一天活力的來源，而近年早餐店數量已超過便利超商及手搖飲店，而國產香蕉品質佳，方便食用，富含醣類、維生素、礦物質，更有豐富的膳食纖維促進消化，以及鉀離子可平衡體內電解質，為國人補充營養好食材，因此為提供國產優質香蕉、拓展銷售通路及提升產業價值，該署近年輔導產銷班、農民團體、農企業及通路業者等組織整合組成香蕉產業策略聯盟，從生產、加工到行銷，推動產銷履歷溯源管理、洗選作業、專業催熟技術及低溫配送等產銷物流一貫化作業，並加強建構生產、採後處理及冷鏈相關設施(備)，讓國人隨時能享用到國產優質、安全安心香蕉。
農糧署說明，為開發多元國產水果通路，本次媒合香蕉策略聯盟提供國產香蕉，並結合全日物流公司運用精準氣體催熟技術及綿密、零斷點的冷鏈物流體系，再加上伊斯萃公司及森邦集團在餐點品項上研發創新能力及全臺行銷通路，進行跨產業界專業合作，開創全新商業供應鏈，讓消費者在街頭巷尾的早午餐店就能輕鬆、便利購買到新鮮優質、安全且完美熟度的國產香蕉，是對台灣蕉農最實際的支持。
此外，農糧署也感謝伊斯萃公司及拉亞選購國產優質香蕉，期待未來有更多連鎖餐飲品牌共襄盛舉，多多選用國產水果，支持地產地消、降低食物里程及減少碳足跡，共同促進台灣農業永續發展及多元價值。