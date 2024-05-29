118課綱不應為修而修！教育部長鄭英耀 部務會議提施政2大重點
520甫上任的教育部長鄭英耀，今（29）日主持首次部務會報，會上提出兩項任務，要求同仁們在6月7日前提交各縣市教育現況與需求的檔案，也盼教育部同仁「心懷慈悲」、勉勵以巧思克服外在挑戰與阻礙來源，讓教育政策從規劃到實踐傾聽社會大眾的不同聲音，讓政策制訂時更貼近民眾期待。此外，針對118課綱議題，鄭英耀稱「法令沒有明文規定課綱10年一修，因此課綱不應為修而修」。
記者林莞茜／綜合報導
鄭英耀今天首持部務會報時，特地贈送與會教育部同仁來自中山大學的瓷杯和金莎巧克力，隨後便提出未來施政的重點項目，要求同仁在6月7日前先盤點全台22縣市教育現況，並逐步建構類似「學習歷程檔案」的「各縣市教育檔案」，期能在未來政策需要推動時，透過中央與地方合作，精準有效地提供資源，提升教育品質。
而針對118課綱，鄭英耀認為「108課綱一路走來沒有問題」，且「法律沒有明文強調每十年課綱要改一次」，但接下來必須要更深化培育人才品質，因為隨著科技快速發展，現有課綱與課程需要與時俱進並進行微調，讓學生面對複雜問題，可以有效解決。
至於對於未來人才培育圖像，鄭英耀表示，要培養能有效解決複雜問題、具有創意、能與人合作、有批判思考能力、能自主學習、有民主素養的人才，也不因生成式AI出現而有改變「人才培育要在一個科技大框架下應在課程內容、教學上與時俱進，呼應產業人才需求」。