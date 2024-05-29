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遭父母拋棄！網傳台中14歲國中少年路邊「乞食」　社會局回應了

▲近期有媒體報導，台中一名少年由於遭父母拋棄，相依為命的外婆也因案入獄，不得已之下只能上街討食。（圖／翻攝畫面）
▲近期有媒體報導，台中一名少年由於遭父母拋棄，相依為命的外婆也因案入獄，不得已之下只能上街討食。（圖／翻攝畫面）

記者陳苾暐/綜合報導

近期有媒體報導，台中一名14歲國中少年，出生後沒見過父親，母親也在產後將他拋棄，連原本相依為命的外婆都因案入獄，導致該名少年本月18日只能徒步參加國中會考，晚間為了討要食物果腹，還一路跟著廟會陣頭直至被民眾發現有異後報警求助，對此，市府社會局表示，該名少年就讀寄宿學校、周末返家，並無三餐不繼，目前已經被安置兒少住宿機構。

據了解，台中市東區分駐所本月18日晚間獲報，自由路三段、進德路口有名少年需要協助，不料警員到場後竟聽聞該少年因三餐不繼，不得已之下只能跟著繞境隊伍行走，希望能分到一點食物。

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▲警員得知少年情況後，立刻帶他到便利商店購買食物果腹。（圖／翻攝畫面）
▲警員得知少年情況後，立刻帶他到便利商店購買食物果腹。（圖／翻攝畫面）
事後警方進一步追問，得知原來該名少年出生後就沒看過爸爸，媽媽也在產後拋棄他離開，原本還能與外婆相依為命，沒想到近期連外婆都因涉案入獄，導致家中一夜間失去經濟支柱，恰好少年手機又故障沒辦法向社工求援，最終只能選擇向他人討食。

警員獲悉後，第一時間到附近超商購買食物給少年果腹，並帶回派出所連繫社工協助，全案曝光後，立刻引發網友熱議，不少人也表示希望能捐款幫助少年度過難關。

不過稍早社會局回應指出，有少年為社會局自110年服務至今的個案，從小由外祖母監護，外祖母因案入獄後由其他親屬照顧，平日就讀中途寄宿學校，週末返家，並無外界所言「三餐不濟或向人討食」的情形。

社會局說明，社工協助少年取得福利身分，每月生活補助8千多元，5月18日警方接獲通報當天為少年週末返家日，因覺得陣頭活動有趣於是跟著遶境隊伍，並非無處可去。由於少年已畢業，社會局目前協助少年暫時安置於兒少住宿機構，接受妥適照顧；也會依國中會考成績，安排繼續升學，連結資源持續關懷。

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