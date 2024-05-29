康康認中國大陸沒他的市場！考量「老婆1原因」拒絕表態政治立場
日前520就職典禮上，總統賴清德宣示台灣主權，引發中共政權抗議，許多藝人跟風表態反台獨。今（29）日康康出席記者會，被問到表態政治立場一事，他坦言自己在中國大陸沒有市場，並考量妻子是杭州人的關係，自認沒有立場表態。
記者黃雅琪／綜合報導
綜藝節目《綜藝一級棒》今日舉行首錄記者會，由康康領軍許志豪、陳隨意、陳孟賢、李子森、杜忻恬亮相，還邀來金曲歌王蕭煌奇、金曲歌后黃妃美聲助陣。被問到藝人被逼表態政治立場，康康表示，自己的妻子來自中國大陸杭州，而且本身在中國也沒有市場，因此他自認沒有立場表態。
對於其他藝人紛紛表態政治立場，康康直言每個人都有自己的生活方式：「人家在那邊有市場就祝福他，不要看人家有錢賺就說人家怎樣。」他不諱言中國大陸的市場確實很大，賺進的都是好幾億人民幣，所以有些藝人會選擇在中國賺錢並不意外。
睽違8年，康康再度接下中視節目主持棒，對他來說就是歡喜回娘家，很珍惜這機會；他也笑稱：「以往主持節目都是站在張菲、吳宗憲旁的綠葉角色，如今在《綜藝一級棒》終於成為紅花！」至於主持酬勞的部分，康康幽默回：「確實有回家跟老婆報備，老婆則回我『如果節目預算很多錢，應該就會找瓜哥和憲哥了，怎麼會找你。』」令他哭笑不得。