開發中台灣遊艇國際門戶 亞果進駐台中港打造遊艇碼頭
興櫃公司亞果遊艇集團今日宣布，為打造台灣中部遊艇國際門戶，將斥資10億元分2期，在臺中港興建101個泊位的國際遊艇碼頭，為台灣遊艇休閒產業帶來新風貌。亞果副總經理王昱茗表示，本計畫包含遊艇碼頭、遊艇大街、遊艇俱樂部及相關商業服務設施等，提供船主及遊客多樣化海陸休閒體驗，將中部觀光從陸地延伸至海洋，形塑臺中海線商業新核心。
記者金武鳯/台中報導
王昱茗表示，台中國際遊艇碼頭位於三井outlet摩天輪美景的港區，一期工程近日開工，預計設置49個泊位，二期於2年後動工，將設52個泊位。總計畫開發總面積約10萬7798平方公尺，包含5萬9035平方公尺的港埠用地及4萬8763平方公尺的水域面積，預估開發期程約5年，擁有30年租賃期（得優先續約20年），是中部唯一國際遊艇碼頭，於2028年全部完工。
亞果表示，臺中國際遊艇碼頭周邊交通便利，連接台灣大道和西濱快速道路，方便來往臺中市區及北接苗栗、南連彰化。為串聯台中港中二路港埠服務廊帶、梧棲觀光漁港、高美濕地、海洋生態博物館等沿海商業景點，亞果遊艇攜手中歆企業總經理陳福臺，與前山隆通運總經理王楨德共同成立亞歆海洋國際，是亞果全台唯一經銷商，未來將聯手推廣海洋文化以及繁榮地方，將臺中港遊艇碼頭打造成兼具遊艇休憩、海洋教育及親子遊樂的國際級遊艇碼頭，吸引更多國內外遊客，帶動臺中港區海洋經濟發展。
亞果遊艇集團自2014年成立以來，積極推動遊艇及帆船休閒產業發展，目前在台灣西部海岸線及離島分別建構了：亞果高雄愛河灣遊艇碼頭、亞果台南安平碼頭、亞果澎湖遊艇碼頭，共計三個碼頭。王昱茗表示，台灣近幾年來遊艇產業蓬勃發展，一年約可增加100艘註冊遊艇，截至今年四月底，全台登記遊艇數量已達1474艘。為填補中部地區缺乏專業遊艇碼頭的空白，亞果遊艇投資台中港20A、20B遊艇碼頭，厚植船舶停放設施的目標，預期將帶動遊艇產業服務鏈的成熟，建立中台灣遊艇觀光門戶形象。