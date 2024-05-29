國會多數黨強推爭議法案、推翻總統否決！喬治亞也爆發公民抗議潮

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喬治亞國會在親俄羅斯的多數黨「喬治亞之夢」（Georgian Dream）的主導下，於本月14日三讀通過《境外影響力》法案，該法案規定從國外獲得20%以上資金的組織都必須登記為「外國勢力代理人」，包含動物之家等非政府組織以及任何獨立媒體機構等，並受司法部監控，且可能被迫交出敏感資訊，否則將面臨2萬5千喬治亞拉里（約新台幣30萬元）罰款。
這起法案被認為是一部仿效俄羅斯2012年通過的《外國代理人法》，後被用於對境內異議人士、組織與媒體進行箝制，打壓言論自由的法律，喬治亞國內包含總統在內的反對派與大量民眾擔心法案通過後，將授予政府對言論審查的法源依據，將對民主自由造成威脅，也擔心喬治亞將更走向親俄。
與台灣不同的是，作為議會制國家的喬治亞執政權在國會多數黨手中，總統雖是國家元首雖擁有否決權但並無實權，而隸屬反對黨的總統祖拉比什維利（Salome Zurabishvili）雖提起否決，但最終仍在隸屬執政黨的總理科巴伊澤（Irakli Kobakhidze）領導下，於昨（28）在國會以84比76的票數推翻了總統的否決，這意味著極具爭議的《境外影響力》法案即將簽署實施。
大批民眾和反對派們擔心，喬治亞多數媒體仍由政府掌控，少數仰賴外國資助才能運作、不受政府控制的獨立媒體和NGO恐怕成為法案上路後的重要打擊目標，再加上喬治亞今年10月又將進行國會選舉，法案特別選在此時通過，將對選戰期間的輿論操作產生影響。喬治亞智庫主任卡卡佳也指出，「大部分民眾認為喬治亞議會如今不再代表國家利益，它基本上代表的是與莫斯科有密切聯繫寡頭們的利益。」
自這條被示威民眾批評為「俄羅斯法」的法案在國會一讀開始，有數十萬名喬治亞人民陸續走上首都提比里斯（Tbilisi）街頭進行抗議，並封鎖附近主要道路，警方則出動水砲、催淚瓦斯和震撼彈來驅散示威者，憤怒的民眾則在抗議期間與鎮暴警察發生肢體衝突。
這場風波不僅引發喬治亞社會的強烈反彈，國際社會也紛紛譴責喬治亞政府的行徑，包含歐盟在內的歐美西方陣營已多次警告，此法將影響喬治亞加入歐盟的談判。