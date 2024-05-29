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國會多數黨強推爭議法案、推翻總統否決！喬治亞也爆發公民抗議潮

▲喬治亞的親俄派國會強行通過極具爭議的《境外影響力》法案，且推翻總統否決，引起大批民眾上街抗議。（圖／美聯社／達志影像）
▲喬治亞的親俄派國會強行通過極具爭議的《境外影響力》法案，且推翻總統否決，引起大批民眾上街抗議。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

立法院昨（28）三讀通過《立法院職權行使法》及《刑法》等修正草案，修法爭議不僅引發大批抗議民眾集結院外表達反對意見，行政院也稱將按程序移請立法院覆議，國會內外儼然成為一場台灣民主社會的大型公民課。不過這樣的景象並非台灣獨有，橫跨歐亞兩洲的喬治亞，目前也正面臨著類似的政治風暴。

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喬治亞曾作為前蘇聯加盟國，在1991年蘇聯瓦解後宣布獨立。一度想加入北約的喬治亞與烏克蘭有著相似的歷史脈絡與地緣困境，莫斯科於2008年對喬治亞發動戰爭，很快就敗陣的喬治亞始終無法加入北約，經過16年以後，一條被稱為俄羅斯法律、極具爭議的《境外影響力》法案遭親俄國會強硬三讀通過，而成千上萬個擔憂成為下一個烏克蘭的喬治亞民眾也發起多次大規模抗議，上街向政府表達反對態度。

▲喬治亞民眾28日齊聚國會外，抗議執政黨議員強行通過「境外影響力」法案立法。（圖／美聯社／達志影像）
▲喬治亞爭取加入歐盟已久，擔心親俄國會通過法案後影響入歐盟的民眾上街表達抗議。（圖／美聯社／達志影像）
喬治亞國會在親俄羅斯的多數黨「喬治亞之夢」（Georgian Dream）的主導下，於本月14日三讀通過《境外影響力》法案，該法案規定從國外獲得20%以上資金的組織都必須登記為「外國勢力代理人」，包含動物之家等非政府組織以及任何獨立媒體機構等，並受司法部監控，且可能被迫交出敏感資訊，否則將面臨2萬5千喬治亞拉里（約新台幣30萬元）罰款。

這起法案被認為是一部仿效俄羅斯2012年通過的《外國代理人法》，後被用於對境內異議人士、組織與媒體進行箝制，打壓言論自由的法律，喬治亞國內包含總統在內的反對派與大量民眾擔心法案通過後，將授予政府對言論審查的法源依據，將對民主自由造成威脅，也擔心喬治亞將更走向親俄。

與台灣不同的是，作為議會制國家的喬治亞執政權在國會多數黨手中，總統雖是國家元首雖擁有否決權但並無實權，而隸屬反對黨的總統祖拉比什維利（Salome Zurabishvili）雖提起否決，但最終仍在隸屬執政黨的總理科巴伊澤（Irakli Kobakhidze）領導下，於昨（28）在國會以84比76的票數推翻了總統的否決，這意味著極具爭議的《境外影響力》法案即將簽署實施。

▲喬治亞民眾28日齊聚國會外，抗議執政黨議員強行通過「境外影響力」法案立法。（圖／美聯社／達志影像）
▲喬治亞民眾28日齊聚國會外，抗議執政黨議員強行通過「境外影響力」法案立法。（圖／美聯社／達志影像）
大批民眾和反對派們擔心，喬治亞多數媒體仍由政府掌控，少數仰賴外國資助才能運作、不受政府控制的獨立媒體和NGO恐怕成為法案上路後的重要打擊目標，再加上喬治亞今年10月又將進行國會選舉，法案特別選在此時通過，將對選戰期間的輿論操作產生影響。喬治亞智庫主任卡卡佳也指出，「大部分民眾認為喬治亞議會如今不再代表國家利益，它基本上代表的是與莫斯科有密切聯繫寡頭們的利益。」

自這條被示威民眾批評為「俄羅斯法」的法案在國會一讀開始，有數十萬名喬治亞人民陸續走上首都提比里斯（Tbilisi）街頭進行抗議，並封鎖附近主要道路，警方則出動水砲、催淚瓦斯和震撼彈來驅散示威者，憤怒的民眾則在抗議期間與鎮暴警察發生肢體衝突。

▲喬治亞民眾28日齊聚國會外，抗議執政黨議員強行通過「境外影響力」法案立法。（圖／美聯社／達志影像）
▲數以千計抗議者齊聚國會外，揮舞著喬治亞和歐盟旗幟。（圖／美聯社／達志影像）
這場風波不僅引發喬治亞社會的強烈反彈，國際社會也紛紛譴責喬治亞政府的行徑，包含歐盟在內的歐美西方陣營已多次警告，此法將影響喬治亞加入歐盟的談判。

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