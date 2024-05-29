阿拉斯加「河流被染橘」！原因與全球暖化有關 連科學家都驚嚇
全球暖化帶來的影響正在不斷滲透進人類的日常生活。一項最新研究發現，美國阿拉斯加的河流正在被染成橘色，因為永凍土融化後，原本凍結其中的金屬成份進入河流，河流染色的分佈區域之大讓科學家都驚訝，直言有可能對生態造成衝擊。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《CNN》報導，關於阿拉斯加河川染色的最新研究發表在《通訊-地球與環境（Communications Earth & Environment）》期刊上，研究人員指出，過去5～10年，阿拉斯加河川染色的情況越來越明顯，由於永凍土融化，過去被結凍在其中的鐵、鋅、銅、鎳和鉛等金屬成分，如今直接暴露在河道，並隨著水流沖刷進入河中，導致河流染上一種帶有鐵鏽的鮮豔橘色。
加州大學戴維斯分校的教授普林（Brett Poulin）表示，類似現象在一些採礦區的山脈中也曾被觀察到，但如今發生在阿拉斯加的情況規模更大，一些偏僻的、遠離礦源的河流也遭染色，「非常令人驚訝」。
由於阿拉斯加的水生生物正在急劇減少，當地人懷疑這與河川染色有關。阿拉斯加在北極地區的河流過去棲息著多種魚類，對當地的自然生態與漁民非常重要，如今漁民擔憂未來當地的捕漁業將不復存在。
研究人員指出，河川染色現象近年更為明顯的另一個原因是水流減少，由於氣候變遷，當地水系的水流量持續降低，使得水中的金屬成分濃度越來越高。
雖然當地漁民十分擔憂，但目前還未能確定河流染色對於水中生物和人類會帶來什麼影響，永久凍土中有多種豐富的金屬和礦物質，研究人員還需要進一步研究，才能釐清這些成分重新回到地球表面，對於整個生態系意味著什麼。