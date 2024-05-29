坎城得主黑歷史遭挖！9年前訴訟突然重啟 35名學生全被告上法院
日前剛以電影《你是我眼中的那道光》（All We Imagine As Light），勇奪第77屆坎城影展「評審團大獎」殊榮的印度新銳導演帕亞爾卡帕迪亞（Payal Kapadia），雖成為印度影史上的締造者，卻也成為爭議焦點。原來卡帕迪亞9年前在印度影視學院就讀時，因反對政治人物擔任學院主任、發起罷課抗議運動，包括她等35位領頭學生被校方一狀告上法院。
記者黃雅琪／綜合報導
卡帕迪亞日前在坎城獲獎，印度影視學院前腳才發文祝賀，法院隨後就發出通知，要求她下個月初出席該案聽證會。此舉不僅轟動印度，印度影視學院官方網站更遭網友抗議灌爆，要求校方「撤銷訴訟」，還給卡帕迪亞和其他被告學生應有的名譽。
就連電影《貧民百萬富翁》奧斯卡最佳音效得主雷蘇爾普庫提，也發文呼籲印度影視學院：「撤銷訴訟，還給卡帕迪亞和其他被告學生應有的名譽。」印度人氣影后史薇塔梅農也留言表態支持卡帕迪亞：「無庸置疑。」
電影《你是我眼中的那道光》勇奪第77屆坎城影展「評審團大獎」，也使帕亞爾卡帕迪亞成為第一位獲此殊榮的印度女導演。由於目前正值印度大選期間，卡帕迪亞獲獎消息一傳回印度，最大在野黨「國大黨」總理候選人拉胡爾甘地、印度現任總理莫迪紛紛祝賀，雙方搶著沾光不遺餘力。